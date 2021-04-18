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做業務領百萬年薪超厲害？網「一語揭真相」引議：差很多

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 14:37:23

▲一名男網友發文，表示自己30歲才第一次工作，考上了中油職員，貼文一出，網友超羨慕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲做業務領百萬年薪超厲害？網「一語揭真相」引議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，職業的選擇更是重要，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「做業務領百萬年薪超厲害嗎？」沒想到就有網友「一語揭露了真相」，引發了其他人討論，直言「真的差很多」，引起熱議。

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▲有網友用一句話點破了真相「科技業可能100個80個厲害，但業務就100中一兩個」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲有網友用一句話點破了真相「科技業可能100個80個厲害，但業務就100中一兩個」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Dcard》PO出一篇「都是百萬年薪，為什麼業務被看不起？」的文章表示，「大家都很羨慕百萬年薪的科技業、金融業等等，為什麼聽到是賣保險、房子、車子之類的就很看不起？覺得很會騙人...？」原PO更接著說「要知道，一個業務能到百萬年薪，跟那種免洗筷完全不同等級欸...不是打電話煩國小同學就可以做到的欸...為什麼業務會被看不起阿？百萬年薪的業務福利也比科技業好阿，不用面對機台、輪班、辦公室窩著，可以自由跑、拜訪、時間彈性，業績好甚至能直接休假不去公司」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

有網友用一句話點破了真相「科技業可能100個80個厲害，但業務就100中一兩個」，「銷售類的業務為了光鮮亮麗的形象『百萬年薪』，讓人感覺半信半疑，應該說成功者有，但很少數吧，就像職稱業務員動不動主任、經理的」、「100個出1.2個年薪百萬的業務，沒人會看不起這1.2個人，但科技業100個5.60個年薪百萬的，這不用多說吧，你說得被大眾看不起的是指族群而不是針對個人」，不過也有當業務的過來人直言「做成功了真的差很多」，「業務哪有被看不起，業務超棒的，業務能力好的創業也比較容易成功」、「就因為不穩定，被看不起，話說我自己也是從業務，做到開公司當老闆，才稍微被看得起，前提是要有成功，沒成功一樣是落水狗」、「沒有人瞧不起百萬年薪的業務，只有瞧不起賺不到百萬的業務」、「如果是在科技業B2B做國際業務，一樣妥妥破百沒問題，都叫業務但實際上差距非常大」。（編輯：王柏文）

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