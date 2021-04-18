做業務領百萬年薪超厲害？網「一語揭真相」引議：差很多

有網友用一句話點破了真相「科技業可能100個80個厲害，但業務就100中一兩個」，「銷售類的業務為了光鮮亮麗的形象『百萬年薪』，讓人感覺半信半疑，應該說成功者有，但很少數吧，就像職稱業務員動不動主任、經理的」、「100個出1.2個年薪百萬的業務，沒人會看不起這1.2個人，但科技業100個5.60個年薪百萬的，這不用多說吧，你說得被大眾看不起的是指族群而不是針對個人」，不過也有當業務的過來人直言「做成功了真的差很多」，「業務哪有被看不起，業務超棒的，業務能力好的創業也比較容易成功」、「就因為不穩定，被看不起，話說我自己也是從業務，做到開公司當老闆，才稍微被看得起，前提是要有成功，沒成功一樣是落水狗」、「沒有人瞧不起百萬年薪的業務，只有瞧不起賺不到百萬的業務」、「如果是在科技業B2B做國際業務，一樣妥妥破百沒問題，都叫業務但實際上差距非常大」。（編輯：王柏文）
有網友用一句話點破了真相「科技業可能100個80個厲害，但業務就100中一兩個」，「銷售類的業務為了光鮮亮麗的形象『百萬年薪』，讓人感覺半信半疑，應該說成功者有，但很少數吧，就像職稱業務員動不動主任、經理的」、「100個出1.2個年薪百萬的業務，沒人會看不起這1.2個人，但科技業100個5.60個年薪百萬的，這不用多說吧，你說得被大眾看不起的是指族群而不是針對個人」，不過也有當業務的過來人直言「做成功了真的差很多」，「業務哪有被看不起，業務超棒的，業務能力好的創業也比較容易成功」、「就因為不穩定，被看不起，話說我自己也是從業務，做到開公司當老闆，才稍微被看得起，前提是要有成功，沒成功一樣是落水狗」、「沒有人瞧不起百萬年薪的業務，只有瞧不起賺不到百萬的業務」、「如果是在科技業B2B做國際業務，一樣妥妥破百沒問題，都叫業務但實際上差距非常大」。（編輯：王柏文）