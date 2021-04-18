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路過關西服務區「罰3至6千」！他愣：下次不敢　真相笑翻

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 16:11:03

▲有網友到關西服務區時，看到LED看板竟寫著「歡迎到關西、罰三至六千」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
▲有網友到關西服務區時，看到LED看板竟寫著「歡迎到關西、罰三至六千」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
高速公路上設有許多休息站，可供駕駛和乘客們休息、上廁所，甚至還可以買伴手禮、吃美食。近日，就有網友到關西服務區時，看到立體電子看板顯示「歡迎到關西、罰三至六千」字樣，讓他相當傻眼，貼文一出，網友們紛紛笑稱「根本是大富翁real life」。

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原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見服務區出入口的柱子上，有架設著電子顯示LED看板，而他看到一邊寫著「歡迎到關西」，沒想到另一邊竟然接「罰三至六千」，這讓原PO趕緊說「抱歉啦……下次我會停清水……」。

▲許多網友看完都紛紛笑虧，這根本是真人大富翁。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲許多網友看完都紛紛笑虧，這根本是真人大富翁。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
貼文曝光後，許多網友都聯想到「大富翁」，因為不管是桌遊或電腦遊戲版本，共通的規則就是「擲骰移動後或停在其他玩家已購買土地上，就得罰（支付）過路費」，「大富翁休息站」、「到了先罰，以防萬一」、「大富翁走到命運」、「使用嫁禍卡吧」、「好貴，看來已經蓋到旅館了」。

還有網友開玩笑說，「那麼……自小客要罰幾千呢」、「我星期一才經過耶！入夜才開罰，對不對？」、「那我停龍潭可以不要罰這麼多嗎？」、「以後不敢停這了」、「原來進休息站需要過路費啊，好吧，下次不出門了」、「關西過路費這麼貴」。

根據《蘋果新聞網》報導，交通部高公局北區養護工程分局表示，經了解，該處電子看板標語分兩側下標，一側內容為「穿越槽化線罰三千到六千」，另側內容為「歡迎到關西」，若因視覺觀看角度導致誤會，後續會再調整文字顯示內容。（編輯：許智超）

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