40萬放7年滾百萬！小資女專挑「這1種股」：不用每天看盤

一名女網友表示，以前她還在上班時，只會將賺來的錢存在銀行裡，但每年的利息卻只有幾百元；直到後來生小孩離職以後，她便將之前的一部分收入投入股市中，本金大約40萬元，雖然看似不多，但她放7年以後，竟然滾出100萬元，讓她興奮直呼「每年近10萬的被動收入感覺還不錯」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「40萬放7年變100萬」為題發文，表示她以前只會把工作賺來的錢存在銀行裡，「存了二、三十萬，（年收42~50萬，有房貸、在外租屋），結果每年利息只有幾百元」。





之後生完小孩離職後，她將之前存的40萬元投到股票裡，「之後就不去動它了，每年靠現金股利出國玩，還有剩的就繼續買進，就這樣放了7年......」，她也表示自己在這7年當中，沒有工作、沒有收入，也沒有繼續投錢進去，結果「40萬放7年變100萬，這樣的投資報酬率還可以嗎？每年近10萬的被動收入，感覺還不錯」，最後，原PO還附上對帳單內容，證明自己所言不假。





▲女網友PO出庫存證明不是幻想創作文。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO並接著提到自己「買股」的過程，「我第一年投40萬進去，用20萬買了5張營建股，那一年的現金股利每張配給4500，用10萬買5張金融股，現金股利每張配1500，還有10萬買了4張傳產，每張配息1000，而且那年很幸運，買完之後遇到大漲，40萬第二年就變60萬了」。





貼文一出，掀起熱議，「能順利達到自己設定的目標，覺得厲害」、「太棒了，充分體現股票應該的形式」、「放著領股息本來就是最正確方式」、「恭喜，股利滿滿且萬七的資本利得很多」；也有人表示自己「只敢買儲蓄險，不敢碰股票」，對此，原PO就回應，「我第一次的理財還真的是買儲蓄險，繳了兩三年後自己算算十年後的盈餘少之又少，就認賠解約改投股票了」。





另外，她也提醒，「要拿來投資股票的錢，一定要是閒置的錢，現在用不到，以後有需要也絕對不會從股票這裡拿」，再來就是「股票的挑選」，「我不玩短線，不玩買低賣高，我要的就是每年的現金股利，所以會去挑往年股利都很穩定的商品，領了股利累積到一定金額繼續買進」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



