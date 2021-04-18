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為何韓劇比美劇更受歡迎？內行揭「3致命關鍵」：是事實

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 18:27:38

▲有網友好奇「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」，貼文一出，就有內行網友揭3背後關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友好奇「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」，貼文一出，就有內行網友揭3背後關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

許多人會利用閒暇之餘看劇打發時間，無論是韓劇、台劇或美劇，都有不少忠實劇迷，不過就有一名網友好奇「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」，貼文一出，就有內行網友點出3個致命關鍵。

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該名網友在PTT以「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」為題發文，表示他發現，Netflix的影集排行榜中，幾乎永遠都是韓劇在第一名，但美劇連要擠進前10都很難。

原PO認為，可是「不管論演技還是題材的多元性，美劇都比韓劇厲害」，因此讓他好奇在文末發問「為什麼台灣人會偏愛韓劇勝過美劇那麼多呢」？

▲有網友好奇「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」，貼文一出，就有內行網友揭3背後關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲有網友好奇「為什麼在台灣韓劇比美劇受歡迎」，貼文一出，就有內行網友揭3背後關鍵。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，引起熱議，「看美劇常常看到不知道誰是誰」、「女看韓劇，男追美劇，老人哈日劇」、「演員演很好，劇情一直推陳出新，OST好聽，燈光運鏡都不錯」、「韓劇顏值高，演員演技普遍也都很會演，就連客串的演技都有一定的水準」、「想看警匪或醫療劇會找美劇，愛情劇會找韓劇」、「看人啊，我不看韓劇，因為聽不習慣韓語」。

也有內行網友點出3個致命關鍵，分別為「與韓國文化接近」、「審美觀」和「美劇太拖」，「韓國人看起來跟我們比較像，文化也比較接近」、「文化接近，看西方的作品很難有帶入感」、「韓劇笑點滿多的，文化接近也是事實」、「比較帥、戀愛劇、賣男主，外國人的臉還是有距離」、「亞洲臉孔」、「審美上喜歡的也多是亞洲臉孔+1」、「兩個都有看，美劇大部分都很長，還好幾季，有時候真的懶得看那麼長，韓劇現在很多10集左右而已」、「 美劇都是以季為單位，又臭又長，從第一季到最後一季都精彩的根本不存在，韓劇12、16集搞定」、「美劇看到一半就被砍..不然就是太拖了，看美劇不如看英劇」、「美劇太拖」。

不過，也有網友表示，「我get不到美劇的點...只能說每個人口味不同，但也沒有看哪個比較厲害，連續劇的本質就只是娛樂而已，就算劇情狗血千篇一律沒有內涵，能讓你看的開心的都是好劇」。（編輯：郭佩蓉）

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