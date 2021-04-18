半夜棄單7百元烤蝦！奧客「1句狠話」反嗆老闆 全場火大
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 19:56:56
從事餐飲業多少都遇過客人棄單，若是客人不認帳還嗆聲，老闆該如何是好？就有釣蝦場老闆上網分享上述遭遇，對話內容曝光更激起不少人的怒火。
老闆在臉書《爆怨2公社》上講述遭遇，有位客人深夜12時32分點了2斤烤蝦，價格700元，表示是女友要吃的，並請老闆大約1點左右外送到家；不料該客人十分鐘後又改口「不要蝦子了，因為我女朋友有事沒辦法來」，但老闆當時正忙著料理，看到訊息時已經烤完了。
此時客人不打算認帳，更指責老闆「說1點20分要的蝦你1點就烤好？吃冷的？」老闆則解釋自己「又不是住隔壁」騎車送餐也要時間，但客人雖表示歉意，但依舊堅持棄單，老闆也憤怒回應「如果是活蝦我就認了，重點是烤蝦，烤好了要出門你才跟我講說你不要」，決定要貼在群組提醒同行。客人則烙狠話「今天我已經抱歉了，你硬要咬著不放試試看」。
完整對話過程曝光後，立刻引來不少網友火大回應「700都付不出來哪來的本事嗆聲」、「道歉到一半又威脅人耶，神奇的腦袋」、「半夜耶，也可能沒其他客人了，老闆不就很衰只能認賠？」、「後面那句真的....後面還帶威脅口氣」、「700就能看到人格」。（編輯：潘毅）