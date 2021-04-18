靠當沖爽賺萬元！友「想借錢ALL IN」　網見1疑點勸封鎖

不少人會玩當沖，相信自己能從當日證券或是商品價格中的波動賺取利潤，不過就有一名女網友發文，表示自己曾經靠著當沖賺進不少錢，但某次失手全輸光，就再也不玩了，然而最近有位友人似乎落入相同狀況，讓她不知該不該勸，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友今（18）日在PTT以「怎麼勸新手不要玩當沖？」為題發文，表示自己以前是股票新手時期，靠著當沖確實賺了不少，之後更是愈玩愈大，但後來有一次不小心失手，「輸光光以後，再也不玩當沖」。





不過最近原PO有位朋友似乎落入一樣的情況，「前幾天當沖賺了幾萬，現在不止無心工作，還要借錢ALL IN」，看到朋友變成這樣，也讓原PO不知道該如何是好，「該怎麼勸他比較好啊，還是只能等到他痛一次才有救」？





▲一名網友表示，自己以前靠當沖賺不少，但某次失手就再也不玩，不過最近有位友人疑似步上後塵，讓她不知道該不該勸，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）

不過，也有網友表示，「當沖賺幾萬他天選之人啦，何必勸退」、「人家沒賠錢之前都不要去亂給建議」、「擋人財路幹嘛」、「人家搞不好是當沖天才」、「賠錢還要硬玩才是問題，賺錢你管他那麼多」、「沒賠錢不要給建議」、「不用勸，踢到鐵板就不沖了」。





另外，也有網友好奇「為何當沖要借錢」，並要原PO千萬別借錢給他，「當沖還要借錢？！ 我猜已經賠不少了吧」、「當沖幹嘛要借錢？」、「別管太多，反正不跟你借錢就好」、「先慶幸你知道他玩當沖，以後別借錢給他，至於其他的就不用管」、「記得封鎖，因為他遲早會來跟你借錢」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



