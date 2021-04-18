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渣夫帶懷孕小三回家過年！婆婆「第一反應」讓媳婦哭了

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 22:27:26

▲原PO騙家人要上班無法返鄉過年，理由曝光讓全場網友心疼不已。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位媳婦無奈講述，自己老公在過年期間帶著懷孕的小三回家，婆婆的「真實反應」令她相當意外。（示意圖／翻攝自Pixabay）
一段感情之間出現第三者，掀起家庭風暴勢在難免。就有一位媳婦無奈講述，自己老公在過年期間帶著懷孕的小三回家，婆婆的「真實反應」令她相當意外，但最終仍選擇離開傷心地。

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原PO在臉書《靠北婚姻》分享自身遭遇，她在20歲就與大13歲的老公結婚並生下雙胞胎女兒，兩人到今年已經邁入第11年婚姻。而剛開始原PO與婆婆關係「就像冤家」一樣水火不容，而婚禮當天婆婆也沒有出席。直到去年婆婆生了重病，需要有人照顧起居，原PO也放下成見把婆婆接回家照顧，兩人才盡釋前嫌。

沒想到意外接二連三的到來，原PO老公在今年的過年時，帶著一位女同事回家吃團圓飯。婆婆卻在當下擺出「快要殺人般」的臭臉，更與兒子起了口角衝突。

▲原PO在婚姻邁入第11年時，慘遭老公出軌背叛，最後選擇離開。（圖／翻攝《靠北婚姻》）
▲原PO在婚姻邁入第11年時，慘遭老公出軌背叛，最後選擇離開。（圖／翻攝《靠北婚姻》）
 

後來原PO老公才在全家人面前坦承，「這女同事懷了我孩子，我必須負責」。頓時讓在場的原PO、兩個女兒都泣不成聲，婆婆更是氣到說不出話來；「15年婚姻就這樣結束，真不甘心」，但原PO仍鼓起勇氣對老公提了離婚要求，也因為能力不足無法帶走女兒。

完整遭遇曝光後也有不少人安慰回應，「我不相信這小三能撐多久，要照顧婆婆、兩個非親生的孩子」、「妳才35歲，人生還很長，好好為自己努力，去做自己想做的事」、「其實妳是解脫，這男人根本不知廉恥」、「老公選了別人就隨他去，反正只是下一個循環」。（編輯：潘毅）

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