NOW早報／40萬變百萬！女專挑「這種股票」買：不用看盤

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她也在留言處進一步分享自己當初「挑股」的想法，她表示自己除了「金融股」以外，也有買「營建股」，「我都挑現金股利高的股票在買，景氣好的時候有一張配4.5股的，也有一股配1.8的，最低也有1；盈餘不多的配0.7、0.5的話，就兩三萬吧」，此外，她也表示「我是無腦操作，因為真的不懂技術線圖，也沒空天天看盤，就只是想買了放著長期領股息，偶爾遇到大漲的時候可以偷跑幾張這樣」。
原PO並接著提到自己「買股」的過程，「我第一年投40萬進去，用20萬買了5張營建股，那一年的現金股利每張配給4500，用10萬買5張金融股，現金股利每張配1500，還有10萬買了4張傳產，每張配息1000，而且那年很幸運，買完之後遇到大漲，40萬第二年就變60萬了」。
貼文一出，掀起熱議，「能順利達到自己設定的目標，覺得厲害」、「太棒了，充分體現股票應該的形式」、「放著領股息本來就是最正確方式」、「恭喜，股利滿滿且萬七的資本利得很多」；也有人表示自己「只敢買儲蓄險，不敢碰股票」，對此，原PO就回應，「我第一次的理財還真的是買儲蓄險，繳了兩三年後自己算算十年後的盈餘少之又少，就認賠解約改投股票了」。
今日天氣／週一水氣依舊偏少！中南部空品差 外出請注意
中央氣象局表示，今（19）日依舊受到東北季風影響，北台灣早晚較涼，全台水氣仍然偏少，各地大致多雲到晴，僅東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨；另外，中南部空氣品質不佳，中部達到「紅色警示」等級，請民眾留意。
溫度方面，今天北台灣早晚溫差大，低溫約17至19度，其他地方低溫21、22度；白天高溫桃園以北及東半部約23至25度，竹苗27、28度，中南部仍在28、29度以上。
職棒女神「50秒應援」超兇！網中毒狂刷：重複看
職棒女神巫苡萱是樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」成員，擁有天使笑容和魔鬼身材，擄獲許多粉絲支持，昨（18）日她在IG分享一段50秒應援影片，魔性舞蹈讓網友中毒狂刷，直呼：「重複看了好幾次。」
巫苡萱擁有E級火辣身材，甜美笑容更是她應援一大特色，日前她穿上啦啦隊制服，緊身剪裁展現S型性感曲線，下半身的熱褲露出一雙美腿，只見巫苡萱振力揮舞手臂，充滿活力地扭腰又擺臀，為朱育賢熱情加油。
巫苡萱在個人IG分享這段魔性舞蹈：「看一下會動的影片。」短短3小時湧入3萬人次觀看，另一張她模仿夯片《當男人戀愛時》橋段，以邱澤電影中的台客口吻撒嬌：「啥款？」也讓粉絲大呼可愛，「這表情經典啦」。
找到了！空軍飛官潘穎諄在漁港邊礁岩被尋獲
兩架空軍F-5E戰鬥機在上個月22日時，疑似因為演習過程不當而發生擦撞。其中一名飛官羅尚樺當場殉職外，另一名飛官潘穎諄則是至今下落不明。不過昨（18）日傳出最新消息，有漁民在屏東滿州南仁漁港旁的礁岩縫隙中，發現一具屍體，疑似就是至今未尋獲的潘穎諄。而空軍司令部方面稍早也發表聲明，確認該具遺體為潘穎諄本人。
國防部空軍司令部表示，本部「0322專案」潘穎諄烈士忠骸已由「搜救前進指揮所」派遣之兩棲偵搜大隊，於0702時在九鵬南仁漁港岸邊尋獲，感謝這段時間所有投入搜救同仁，不眠不休的辛勞與努力。
NBA／飆68顆三分砍391分 Curry：我生涯最好的10場比賽
金州勇士昨（18）日以114:119不敵波士頓塞爾提克，但Stephen curry依舊繼續了他讓人驚豔的得分表演，儘管我們已經習慣了他在三分球上的統治地位，但在得知他這幾場的數據後，還是會讓人不禁感嘆。
Curry這一場比賽投進了11顆三分球，也是他生涯第20場投進超過10顆三分球的比賽，超過排2-6名球員的總合；得到47分也讓他比肩Michael Jordan和Kobe Bryant，成為史上第3位能超過33歲、還能連10場得到超過30分的球員。
據統計，近10場比賽，Curry場均可以得到39.1分、6.4籃板、4.5助攻，總共投進68顆三分球，得到391分；而過去一星期裡，他總共命中了36顆三分球，比魔術(33)、國王(33)、巫師(全隊29個)和鵜鶘(26)等4支球隊還多；當談到自己近期的表現時，Curry認為現在絕對是他生涯最棒的狀態，「從數據上看，最近10場肯定是我生涯最好的10場比賽，我很有信心、我擁有特別的技巧、且一直在推動自己不斷進步，這是我們取得成功的必要條件。」
台北不大卻有18夜市！他疑惑「有需要嗎」 在地人曝關鍵
台北市是台灣的政經中心，人口密度更是全台最高，因此也衍伸出不少商圈、夜市。就有網友好奇，跟其它縣市比台北占地不大卻有著10多個夜市，「真的需要這麼多嗎？」隨後也有在地人點破關鍵原因「外食人口加上觀光客，絕對足以支撐」。
原PO在PTT上好奇發文提到，台北市光是大同區、萬華區、大安區就各有三個夜市，其他地方一加就已有十幾處夜市。「反觀其他縣市，明明面積比台北大上許多，但夜市數量就沒有那麼密集，甚至也不是天天營業，北市真的需要這麼多夜市嗎？」
問題曝光後立刻有在地人點破關鍵，「台北的旅遊就是靠夜市」、「人口密集，有多少人就有多少市」、「就外食人口多啊」、「那些老夜市是有人跟店家聚集才變夜市的，這種才好吃」、「寧夏好吃隨便選一間都不會雷」、「它們會存在就是那裡的經濟足以撐起10個夜市」。（編輯：張嘉哲）