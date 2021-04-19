白沙屯媽祖發功？男走1天「想徵老婆」 女找上門要LINE
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 07:05:21
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜遶境即將結束，不少香客及信徒在這幾天陪伴媽祖走過許多路程，並誠心帶著自己的願望祈求，沒想到一名綽號為小毛的男信眾帶著要「徵老婆、女友」的信念，在陪伴白沙屯媽祖走了一整天之後，桃花就找上門。
據《三立新聞網》報導，一名28歲的男子，綽號為小毛，本身已經參與白沙屯媽祖進香3年，每年都祈求不同的願望，而近日父母開始催婚，單身4年的他，今年帶著要「徵老婆、女友」的信念，陪著白沙屯媽祖走了整整一天。
小毛表示「今年特地向白沙屯媽族祈求一個善良、顧家又孝順的女孩」；沒想到16日才剛加入遶境的隊伍，就有一名女生主動搭訕並且加LINE認識，兩人歡談進香的過程，但是否能更近一步成為男女朋友，小毛則笑回「希望囉！」
白沙屯拱天宮媽祖於4月11日深夜11時40分起駕出發，乘坐專屬的「粉紅超跑」轎子，一路上撫慰眾多信徒，據了解，白沙屯媽祖16日抵達北港朝天宮，休息後花費3天從雲林趕回苗栗，且回宮前一晚會駐駕在通霄慈后宮，因此200多公里的路必須在2天內走完，讓不少信眾封白沙屯媽祖遶境隊伍為「急行軍」。（編輯：張嘉哲）