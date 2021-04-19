離高鐵近也GG？台灣「這區」一聽不敢買 眾曝2致命關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 07:19:17
每個人在選擇買房時，都會考量到附近生活機能的問題，例如是否有大眾運輸工具等等，因此不少建案都會主打「幾分鐘到捷運」、「5分鐘到高鐵」等等特色來吸引買房的民眾。不過，近日就有網友討論「為什麼台中人都不愛嶺東？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「嶺東是南屯門牌，離精密園區、高鐵都都近，往市區ikea、文心森林公園騎車10分鐘可以到，但大家都說買嶺東就是等著套，房價相較台中其他區也確實漲很慢，是為什麼呀？是因為那邊山坡地地震會有危險嗎，現在周遭都還是一堆樹跟田，以後還有機會開發嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「主要是旁邊是焚化爐吧＝＝」、「空氣差，但自住還可以，但別想增值」、「常常一早空氣就是瀰漫垃圾腐臭味」、「焚化爐，還有就是蠻無聊的...什麼都沒有」、「焚化爐下風處真的不行，垃圾臭味有你受」、「空氣真的不好，同價位可以買到其他更好的」、「有焚化爐跟監獄」、「離監獄近感覺不舒服」。
也有網友專業分析表示「嶺東靠近台中文山焚化爐，所以多數人會介意空氣品質較；此外，南屯區還有台中監獄，相較於其他區，嶺東房價也不便宜，若是要買此區的房子，同樣的價位可以買到更優渥，生活機能更好的地段，例如太平、大雅等等。」（編輯：張嘉哲）