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搭捷運都沒座位！阿伯「一招」hold住整車廂　乘客震驚了

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 09:02:34

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示捷運大安站的樓梯相當詭異。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲捷運是不少人通勤的重要交通工具，不過，如果在尖峰時段搭乘，經常都沒有座位可以坐。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
捷運是不少人每天上下班、課通勤的重要大眾運輸工具，不過每到尖峰時段時，想要坐下好好休息可說是「一位難求」，近日，就有網友分享自己搭捷運時，看到一位阿伯因為沒有座位，結果竟然出奇招，讓他大開眼界，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛搭捷運的時候看到，Hold住整車廂的阿伯」只見貼出的照片中，阿伯只要在沒有座位的時候，就拿出自己準備的白色椅子找尋空位擺放坐下，而當人少時，就坐在捷運座位上，將椅子放置於大腿，讓原PO看到這幕笑說「無論何時搭乘都有座位的阿伯」。

▲阿伯自帶椅子搭捷運，讓女網友看了笑回「無論何時都有座位可以坐的阿伯，hlod住整個車廂。」（圖/Dcard）
▲阿伯自帶椅子搭捷運，讓女網友看了笑回「無論何時都有座位可以坐的阿伯，hlod住整個車廂。」（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「這樣的阿伯好喜歡，好讚」、「會不會太有公德心XD」、「為什麼我看了好心疼....會不會是他腳不好不能久站」、「如果阿伯搭捷運都帶那個椅子真的跪了」、「這樣會不會很危險啊...煞車會不穩之類的」。

不過，也有網友推測「我覺得阿伯應該只是剛好買了新椅子要帶回家.....這樣每次搭捷運都要帶很累耶」、「我也覺得阿伯是剛好買了新椅子啦」、「買新椅子+1，那椅子看起來不是很輕」。（編輯：張嘉哲）

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