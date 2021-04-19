搭捷運都沒座位！阿伯「一招」hold住整車廂 乘客震驚了
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 09:02:34
捷運是不少人每天上下班、課通勤的重要大眾運輸工具，不過每到尖峰時段時，想要坐下好好休息可說是「一位難求」，近日，就有網友分享自己搭捷運時，看到一位阿伯因為沒有座位，結果竟然出奇招，讓他大開眼界，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛搭捷運的時候看到，Hold住整車廂的阿伯」只見貼出的照片中，阿伯只要在沒有座位的時候，就拿出自己準備的白色椅子找尋空位擺放坐下，而當人少時，就坐在捷運座位上，將椅子放置於大腿，讓原PO看到這幕笑說「無論何時搭乘都有座位的阿伯」。
貼文一出，網友紛紛回應「這樣的阿伯好喜歡，好讚」、「會不會太有公德心XD」、「為什麼我看了好心疼....會不會是他腳不好不能久站」、「如果阿伯搭捷運都帶那個椅子真的跪了」、「這樣會不會很危險啊...煞車會不穩之類的」。
不過，也有網友推測「我覺得阿伯應該只是剛好買了新椅子要帶回家.....這樣每次搭捷運都要帶很累耶」、「我也覺得阿伯是剛好買了新椅子啦」、「買新椅子+1，那椅子看起來不是很輕」。（編輯：張嘉哲）