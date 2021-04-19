深夜連2震見「比基尼辣妹」避難！他全程目睹 網狂朝聖
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 10:52:04｜2021-04-19 11:25:00
花蓮縣壽豐鄉昨（18）日晚間22時11分發生芮氏規模5.8的地震，結果22時14分又再發生芮氏規模6.2的地震，讓全台都有感，不少在地花蓮人都連忙跑出來外面避難。對此，就有網友分享自己地震當時在自家樓下社區，沒想到看到有女生只穿「比基尼」衝出來，讓他看傻眼！貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「地牛翻身，22時11分連續二強震地，剛好在社區樓下，原本以為地震只會震出地震魚，沒想到還震出一條穿比基尼的美人魚，請問該怎麼上前認識？在線等」。
只見貼出的照片，女子穿著紅色的比基尼出現在馬路上，腳上還穿著拖鞋，看起來相當倉促的就外出，除了背面露出屁股蛋以外，正面更是大秀好身材，此畫面讓原PO看的是臉紅心跳，拍照時手超抖，照片呈現模糊的樣子。
貼文一出，網友紛紛朝聖回應「....誰在家穿比基尼啦」、「這也太好笑了吧」、「朝聖+1，廣大網友能神出正妹？」、「哪個社區啊，也來去看看能不能遇到比基尼美人魚」、「這個問題不是在於妹子跑出來，而是誰在家穿比基尼？」、「半夜十點在家穿比基尼，朝聖一波」、「笑到不行」、「真的傻眼欸...半夜在家穿比基尼？」（編輯：張嘉哲）