樹上驚見「詭異無頭生物」！女抖爆：卡兩天了 真相糗大
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 11:19:14
不少民眾在路邊發現有小動物受困或需要幫助時，第一時間除了上前幫忙，許多人也會趕緊致電給相關單位，以此尋求協助。然而波蘭克拉科夫動物福利協會（Krakow Animal Welfare Society）先前就分享了一則有趣的救難故事，有名女子報案透露在樹上看到一個詭異的無頭生物，甚至卡在樹上將近兩天的時間，因此讓女子心急趕緊報案。但真相曝光，卻引來大批網友笑翻留言。
據《英國廣播公司》（BBC）報導，波蘭克拉科夫動物福利協會（Krakow Animal Welfare Society）先前於臉書近日分享一則故事，有名女子報案時透露在樹上看到一個詭異的無頭生物，該名女子報案時著急解釋「牠是棕色的，坐在樹上，牠在這兩天了，大家都怕牠，你們什麼時候來？」
接獲消息後，協會人員也趕緊到現場查看，工作人員一到後就先緩慢接近詭異生物，當時該生物坐著不動，且如同女子描述的一樣有著棕色的外表，工作人員還透露「仔細一看，可憐的傢伙沒有腿也沒有頭。」
但讓人傻眼的是，其實這個「詭異的棕色無頭生物」真實身分是一塊可頌牛角麵包，協會人員指出，麵包應是從窗戶飛出來的，或被小鳥扔掉的。而這起離奇趣味的報案過程，也讓他們覺得不可思議，因此分享在臉書團上，文末他們也表示「笑至少比不反應好，至少可以減少一些悲劇。」
貼文一曝光，至今已有超過4千多人按讚，不少網友也紛紛笑翻留言，「多麼美妙的故事，我只希望牛角麵包有得救」、「我的天啊！！！當我第一次看到這張照片時我以為那是隻樹懶」、「我還沒有為這個結局做好準備」、「太荒謬了」。（編輯：陳雅雲）