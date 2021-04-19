參加喪禮「2數字」忘不了！她買2張彩券 開獎竟爽中千萬
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 11:25:51
頭獎號碼人人都想知道，只是沒想到有時候幸運號碼就出現在身邊。泰國就有一名婦人去參加了隔壁鄰居的喪禮，期間意外得知鄰居享年87歲，而喪禮結束後，她經過賣彩券的小攤販，便心血來潮用「87」這個號碼買了2張彩券，沒想到卻意外中了1200萬泰銖（約新台幣1084萬元）。
綜合泰媒報導，泰國那空是貪瑪叻府有名62歲婦人潔薩達（Jedsada）表示，日前去參加鄰居喪禮時，看到該鄰居享年87歲，結果這個數字一直在她腦海中揮之不去，她在回家時經過賣彩券的小攤販，於是就停下來買了一張尾數有「87」2個號碼的彩券。
由於小販沒有聽清楚，所以就直接給潔薩達兩張彩券，數字都是「100787」，她最後只好都買下來。她也透露，自己並沒有期待能夠獲頭獎，只希望中個小獎就足夠了，並把那兩張彩券放在家裡，沒有過多留意。
到了開獎當天，潔薩達竟發現自己中了頭獎，而且還因為她買了兩張，每張贏得600萬泰銖（約新台幣542萬元），等於一口氣贏了1200萬泰銖，讓她感到相當驚喜。潔薩達的丈夫楚基亞特（Chuakiat）也提到，兩人目前還沒有中頭獎的真實感，但真的很開心，「這是多麼大的一筆錢，所以我們還需要一點時間規劃該怎麼用，我們會繼續與孩子們討論的」。（編輯：許智超）