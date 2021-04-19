尪每月偷轉600元！人妻抓證據「不只一個」 結局超反轉
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 12:04:44
為善不欲人知！有名人妻指出，最近才發現老公2年來，每個月都會偷偷轉出600元到其他地方，女網友甚至爆料「而且還不只一個，還讓我找到證據」！但真相曝光後，反而引來千人狂讚直喊「只能抱緊了」。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示最近她發現老公2年來都會偷偷將錢轉到其他地方，「而且還不只一個，還讓我找到證據」，隨後她便貼出一張照片，只見資料顯示，老公每個月都會固定轉出600元到其他戶頭，但仔細一瞧，老公其實都將錢捐給基金會，光是2020年就捐出了6600元。
另外她亦解釋，因兩人夫妻財產沒共用，所以直到最近才發現老公的善舉。抓到證據後，文末她也搞笑直喊老公都「偷偷來！」甚至幽默表示「該怎麼做？抱緊處理？」
貼文曝光才短短2個小時，目前就已吸引超過4千人按讚，不少網友也紛紛大讚直呼「差點火氣上來，原來是有愛心的老公！你真幸福」、「很棒！只能抱緊了」、「確定只有一張？有很多張的話，是時候再愛上他一次了」、「好老公，建議放生，讓更多人擁有」、「妳可以轉比他多，報復他。」、「這個老公很棒，把福份分享出去！這些福份最後會用你們意想不到的方式回到你們的身邊！」（編輯：陳雅雲）