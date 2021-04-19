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搭火車狂被騷擾！女崩潰曝「背後原因」　眾秒懂：常遇到

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 12:03:42

台鐵、火車、自強號
▲有網友抱怨，搭台鐵時被人吵醒，原因竟都是「質疑坐錯位子」。（示意圖／NOWnews資料照片）
台灣大眾運輸工具發展多元，除了有高鐵、客運、捷運之外，還有老字號的台鐵，也是許多人南北往來的重要交通工具。不過，就有網友抱怨，自己買對車票、坐對車次和位置，卻還是有人會搞錯車次和方向，讓她相當崩潰，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，明明自己買對車票、坐對車次和位置，卻在搭火車時被人吵醒，居然都是被質疑坐錯位子，這讓她相當崩潰，「才短短一站的時間，就遇到兩個，結果一個遲到火車開走了，另一個你是南下」。

▲原PO搭的是北上的車，卻有南下的旅客跟她搶位子。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO搭的是北上的車，卻有南下的旅客跟她搶位子。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛認同，「很多人不會看車次……」、「我之前也遇過，後來就很少搭火車了」、「台鐵這種人特多，重點還理直氣壯」、「真的，超常遇到這種人」、「我是遇到搞錯車廂...整個大傻眼」、「我也遇過，我在睡覺硬是把我叫起來，結果是對方搞錯，弄一個我人都清醒了」、「還有明明是他看錯號碼，還一臉就是我們錯」。

另外，也有不少人關注那位南下的乘客，「南下的那位超哭真的難下了」、「南下的那個好笑啊啊啊啊啊」、「我想知道南下那位搭了幾站才下車」、「那個…南下的還來得及下車嗎」、「看來是時間和南北向搞不清的兩位天兵」、「南下的車坐到北上是在搞笑嗎」。（編輯：許智超）

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