丁怡銘回鍋政院月薪12萬 民眾黨酸：綠色是原諒的顏色
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-19 13:29:04｜2021-04-19 14:50:23
行政院前發言人丁怡銘去年11月做哏圖攻擊台灣民眾黨主席柯文哲，還抹黑牛肉麵店家用「萊牛」，事後丁為此向店家道歉、辭職下台。近日傳出丁怡銘回鍋行政院擔任有給職顧問，比照13職等簡任官，月薪約12萬元。對此，台灣民眾黨酸，「綠色是原諒的顏色」、偷偷復職讓人質疑是「辭假的！」
民眾黨立委張其祿說，丁怡銘回鍋行政院「滿不可取」，因為除了牛肉麵事件外，民眾黨去年11月17日曾赴監察院檢舉丁怡銘等人，利用行政資源製作哏圖攻擊在野黨、違反行政中立，這些違法失職、濫用政府權力等狀況都沒還明確交代，現在又偷偷復職，會讓輿論覺得是「辭假的」，實在非常不宜。
民眾黨發言人楊寶楨在臉書表示，丁怡銘當時用國家資源做哏圖攻擊在野黨，造謠抹黑了牛肉麵店家，「道歉牛肉麵」還打統編，想讓全民買單？執政黨不顧觀感不佳的問題，竟然讓丁怡銘4個月就旋風回歸，擔任月薪約12萬元的有給職顧問，「噢不對，好像根本從來沒離開過行政院。」
楊寶楨進一步酸說，「看來蹲下是為了跳得更高，民進黨『升官發財，請走此路。』」
行政院長蘇貞昌於3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。 知情人士表示，丁怡銘去年11月為牛肉麵事件請辭下台負責，但是他並未離開蘇貞昌團隊，也經常出入政院，對於新聞議題也會提供建言，現在只是再度轉為正職而已。