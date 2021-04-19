丁怡銘回鍋政院月薪12萬　民眾黨酸：綠色是原諒的顏色

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民眾黨發言人楊寶楨在臉書表示，丁怡銘當時用國家資源做哏圖攻擊在野黨，造謠抹黑了牛肉麵店家，「道歉牛肉麵」還打統編，想讓全民買單？執政黨不顧觀感不佳的問題，竟然讓丁怡銘4個月就旋風回歸，擔任月薪約12萬元的有給職顧問，「噢不對，好像根本從來沒離開過行政院。」





楊寶楨進一步酸說，「看來蹲下是為了跳得更高，民進黨『升官發財，請走此路。』」





行政院長蘇貞昌於3月1日聘任丁怡銘為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。 知情人士表示，丁怡銘去年11月為牛肉麵事件請辭下台負責，但是他並未離開蘇貞昌團隊，也經常出入政院，對於新聞議題也會提供建言，現在只是再度轉為正職而已。









