女兒夜市打彈珠 20分鐘哭喊「媽媽救我」！真相讓網笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 13:44:52
夜市是台灣的特色之一，除了有許多美食、小吃，還有各式店家及餘興遊戲，其中「打彈珠」就深受許多人喜愛。近日，就有網友帶女兒去夜市體驗打彈珠，雖然一開始玩的很開心，但20分鐘後卻聽到女兒大喊「救命」，結果她一看反而笑出來，也忍不住說「這不知道算不算良好的遊戲體驗」。
原PO在《爆廢1公社》表示，日前帶大女兒去夜市體驗打彈珠，一開始還興致勃勃，邊玩邊開心說「打珠珠好好玩喔媽媽」，當女兒打中時還拍手喊「好棒！」沒想到女兒卻越玩越沒勁，因為一直打中，「她越來越眼神死，開始很機械的投、按倍數、打，然後不時掉一些珠珠」。
玩了約20分鐘後，女兒已經投了超過100顆了，原PO也提醒「時間不早了，該回家吃飯」，於是女兒投下最後一顆，起身時隨性的一拉，沒想到竟然打中了「8倍」，接著就聽到彈珠瘋狂掉出的聲音，女兒驚喊「怎麼又有了？媽媽救命！珠珠一直跑出來救命！怎麼辦！」
崩潰的女兒開始撿起不斷狂湧的彈珠，披頭散髮看起來有些狼狽，更一臉疲憊的向原PO求助，「媽媽我好累，我肚子餓了，我不想玩了」，最後在原PO的提議下，把彈珠撿好後全還給了老闆，這讓她忍不住笑說「這不知道算不算良好的遊戲體驗」。
許多網友也紛紛回應，「真的，想結束的時候都打不完」、「每次越想結束越會中，屢試不爽」、「我懂，玩到回不了家的概念」、「彈珠台的都市傳說」、「真的！玩這個永遠玩不完，超崩潰」、「妹妹玩到懷疑人生」、「不想中，越會中；越想中，則...」、「一開始會希望中到，後面反而拜託不要再掉珠子了」。（編輯：許智超）