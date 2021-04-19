為何看房只花5分鐘？他驚「30組都一樣」 內行1句解迷思
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 15:19:20
擁有一間自己的房子好好過生活是不少人的目標，不過買房時，最怕遇到凶宅與漏水壁癌的房子。對此，就有網友好奇，房東最近想要賣房，但屋況卻有點問題，當天來看房的人多達30組，但過程都不到五分鐘，這讓不禁想問「看房要怎麼看出房子的缺點？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，目前的租屋處是第一手的新成屋，但住了一年，卻發現不少缺點，包含「持續低頻的噪音，卻根本找不出音源」、「水錘聲出現的時候也很可怕」、「與鄰居隔音差，別戶出現漏水狀況」。
最近房東想要賣房，於是要求原PO挪出一小時，可供買主參觀。當天共有30多組買家來看房，但他卻發現，大家看房過程都不到五分鐘，這讓他相當好奇，「這五分鐘怎麼看出這房子的缺點呢？」
許多網友也紛紛回應，「看房子先看地段、格局、採光，這些5分鐘夠了」、「主要是價錢地點年份，接下來才是格局採光」、「的確就是看格局採光，一眼看了知道不OK就放棄了」、「真的有興趣才會再來看一次，然後挑晚上、下雨之類的時間，這種看法可能是看氣場吧，進去如果不喜歡也不用浪費時間」、「人都有八卦的天性，不然就問管理員、看公告欄」。
此外，也有網友回文分享，認為錢可以解決的都是小事，最怕的是進行漏水工程時，樓上屋主刁難或不見面，所以建議「確定找的到樓上的屋主（頂樓除外），尤其下斡旋前後，找到對方打好關係」。（編輯：許智超）