大開眼界！天龍國「優質兩房」月租1萬5 全場看完暴走了
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 14:08:23
不少北漂的上班族或者學生來到異地，總是需要租屋，而有時與友人一同租屋時，通常都會尋找兩房的租售物件，不過，近日就有網友分享在租屋網站上看到一間「優質兩房」的廣告，但點開一看卻讓人非常傻眼，貼文引發熱議。
有網友在租屋網站上頭發現，一間位於台北市信義區在出租公寓，坪數16坪的空間，隔出兩間房間，上頭寫著「優質兩房」，並且還表示有兩台冷氣、兩張床、兩副桌子跟椅子，看起來應有盡有，一個月只需要15000元，價格以信義區地段來說，非常甜。
不過，臉書粉專「奇耙裝潢分享中心」轉貼該物件後，不少網友紛紛傻眼「等等！他是用衣櫃當隔間欸.....」、「哇靠！天龍國房東重新定義兩房欸」、「是在哈囉，阿我的隔間變成衣櫥？」、「太瞎了吧，衣櫥是隔間欸，哪門的兩房啊」、「一大房兩張床還在那凹，要不要臉啦」、「確定這是優質兩房？」、「我是不是對兩房的定義有誤解啊」。
而也有網友發現亮點笑稱「好笑的是...還真的有兩台冷氣」、「笑到爆，真的一邊給一台冷氣，太好笑」、「最猛的是兩台冷氣的部分吧，同一空間要多冷」、「哈哈哈這到底誰會租，重點房東說話算話，有兩台冷氣，這更好笑」。（編輯：張嘉哲）