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雞腿賣光了就別吵！店家「超殺公告」客抖爆：我會乖乖的

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 14:29:59

▲雞腿
▲便當店的雞腿系列經常都很快就賣光，動作太慢的客人就會買不到。（示意圖/pixabay）
每一間店在販售餐點時，總是會有一些比較熱門的選項，也因此這些熱門的餐點常常會提早賣光，例如便當店的雞腿，手搖店的珍珠系列茶飲等等。近日，就有網友分享自己去買飯時，意外看到店家貼在牆上的「超殺公告」，嚇得他直呼「我會乖乖的....」貼文引發熱議。

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原PO在「路上觀察學院」貼文指出「你的兇狠我覺得可以！摁....我會乖乖的.....」 只見貼出的照片中，公告上寫著「一隻雞只有兩條腿，本店不販售六條腿、八條腿的雞，雞腿售完買不到請不要為難店員，要發脾氣的請慢走不送」。

▲網友發現一家專賣雞肉飯的小吃店貼出霸氣公告，讓她看了直呼「我會乖乖的」。（圖/路上觀察學院）
▲網友發現一家專賣雞肉飯的小吃店貼出霸氣公告，讓她看了直呼「我會乖乖的」。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「有時候先貼個公告表明一下立場真的不錯，希望奧客退散」、「跟你說，如果你是奧客你就給我滾出去，有夠殺」、「真的，很多人講不聽，就說賣完了是在煩什麼，要吃隔天早點來啦」、「真的遇到很多這種的，設公告嚇嚇他們也好，一堆奧客」。

不過，也有網友表示「我是比較想問六條腿跟八條腿的雞在哪邊可以買？」、「這公告是源自之前說生長激素打太多，有很多腿跟雞翅的那個吧，當時很多人都蠻恐慌的，剛好藉由這個來酸奧客，順便告訴你我生意就是好，想吃明天請早！真的很霸氣哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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