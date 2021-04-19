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年收180萬也只敢生1個！台人曝「生育率低」主因：意外嗎

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 16:53:59

▲許多發達國家都面臨生育率低、人口老化的問題，台灣也不例外，甚至格外嚴峻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲美國中情局（CIA）日前製作全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，結果台灣位列227名，在總排名中敬陪末座。（示意圖／翻攝自Pixabay）
美國中情局（CIA）日前製作全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，結果台灣位列227名，在總排名中敬陪末座，消息曝光也引發關注。對此，也有夫妻年收180萬只敢生1個孩子的網友現身說法，感慨「台灣生育率低會意外嗎？」

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美國中情局預測，結果發現2021年台灣生育率將為1.07，也就是每位15歲至45歲的育齡女性將僅生育1.07名子女，成為全球預估生育率最低的國家。而倒數的第二名至五名則分別為南韓、新加坡、澳門、香港，皆為亞洲國家、地區。

原PO在PTT上發文提到，自己目前35歲住在南部，跟老婆合計年收180萬，但卻只生了一個孩子。他隨後也感慨認為，問題點在於房價、薪水。

▲台灣房價普遍仍處於上漲趨勢，更是民眾最關注的議題。（圖／翻攝Pexels）
▲房價高、薪水低成為台灣年輕人對繁衍下一代卻步的主因。（圖／翻攝Pexels）
原PO繼續提到，自己碩畢剛出社會的時候，已經是房價起飛的時期，靠著父母的幫忙，買了一戶800萬內的南部透天房，本來還想說買在高點很懊悔，但這幾年房價不斷飆漲，身邊的同學朋友都下不了手，「有結婚的大概1/3以下，有小孩的就更少了，明明我們這一輩正應該是結婚生子的主力輸出」。

他繼續補充，現在的薪水還有房價，就算年收入破百萬，沒有家裡的支援也買不起房，更何況全台灣有90%的年輕人年收都不到100萬，「沒房子你想結婚？結石機會比較大啦」。和老婆結婚5年只生一個小孩，現在幼稚園學費、註冊費攤一攤，一個月要1萬5千元，政府每月也才補助2500元，養網軍的錢都比這多啦，聽到這誰還敢生阿？我想生第二個，算盤稍微打一下就縮了，一堆困難在那邊，誰看了還想生阿？面對現實吧，我們尚且如此，台灣生育率會低還意外嗎？」

經歷曝光後，也引發不少網友迴響「你還有結婚生子，已經是人生勝利組了」、「條件幾乎都跟你一樣，不過我生兩個真的捉襟見肘，真的很佩服條件更差還敢生的勇氣」、「感同身受，我條件跟你類似，但比你慘」。（編輯：潘毅）

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