年收180萬也只敢生1個！台人曝「生育率低」主因：意外嗎

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原PO在PTT上發文提到，自己目前35歲住在南部，跟老婆合計年收180萬，但卻只生了一個孩子。他隨後也感慨認為，問題點在於房價、薪水。
原PO繼續提到，自己碩畢剛出社會的時候，已經是房價起飛的時期，靠著父母的幫忙，買了一戶800萬內的南部透天房，本來還想說買在高點很懊悔，但這幾年房價不斷飆漲，身邊的同學朋友都下不了手，「有結婚的大概1/3以下，有小孩的就更少了，明明我們這一輩正應該是結婚生子的主力輸出」。
他繼續補充，現在的薪水還有房價，就算年收入破百萬，沒有家裡的支援也買不起房，更何況全台灣有90%的年輕人年收都不到100萬，「沒房子你想結婚？結石機會比較大啦」。和老婆結婚5年只生一個小孩，現在幼稚園學費、註冊費攤一攤，一個月要1萬5千元，政府每月也才補助2500元，養網軍的錢都比這多啦，聽到這誰還敢生阿？我想生第二個，算盤稍微打一下就縮了，一堆困難在那邊，誰看了還想生阿？面對現實吧，我們尚且如此，台灣生育率會低還意外嗎？」
經歷曝光後，也引發不少網友迴響「你還有結婚生子，已經是人生勝利組了」、「條件幾乎都跟你一樣，不過我生兩個真的捉襟見肘，真的很佩服條件更差還敢生的勇氣」、「感同身受，我條件跟你類似，但比你慘」。（編輯：潘毅）