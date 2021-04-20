影／小女孩抱起鸚鵡瘋狂示愛　牠僵化不動乖乖配合

這麼乖的鸚鵡哪裡找？網友May家養了和尚鸚鵡「呱呱」與玄鳳鸚鵡「QQ」，兩隻只要湊在一起就是水火不容、互相視對方為敵對頭；有趣的是遇到May的小女兒後，兩隻鸚鵡在小主人面前突然可以和平共處片刻、百依百順完全任人擺佈呢！

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▲網友May家裡養的哈密瓜色和尚鸚鵡「呱呱」（圖／網友May Hsu授權）

× ▲網友May家裡養的哈密瓜色和尚鸚鵡「呱呱」（圖／網友May Hsu授權）

▲呱呱從小養跟妹妹感情很好！（圖／網友May Hsu授權）

× ▲呱呱從小養跟妹妹感情很好！（圖／網友May Hsu授權）

▲家裡還有玄鳳鸚鵡「QQ」也喜歡黏小主人（圖／網友May Hsu授權）

× ▲家裡還有玄鳳鸚鵡「QQ」也喜歡黏小主人（圖／網友May Hsu授權）

呱呱從20多天就抱回家養，目前6個月大、羽毛是夢幻的哈密瓜色，平時很黏人，QQ原本獨佔小主人的愛，但呱呱的出現讓牠覺得被冷落，因此QQ對於呱呱很有敵意，不過May表示：「兩隻都是全家人的心肝寶貝，妹妹會輪流陪伴牠們喔！」妹妹目前5歲念中班，從呱呱與QQ小時候就捧在手掌心呵護長大，因此兩隻在小主人面前乖得不像話、為了獲得最多關注甚至經常上演「爭寵之戰」呢！





▲呱呱～啾一下！（圖／網友May Hsu授權）

× ▲呱呱～啾一下！（圖／網友May Hsu授權）

▲兩隻鸚鵡在小主人面前很會爭寵！（圖／網友May Hsu授權）

× ▲兩隻鸚鵡在小主人面前很會爭寵！（圖／網友May Hsu授權）

▲小主人最喜歡臉撸鸚鵡，呱呱完全不會生氣！（圖／網友May Hsu授權）

× ▲小主人最喜歡臉撸鸚鵡，呱呱完全不會生氣！（圖／網友May Hsu授權）

妹妹每天下課回到家，第一時間一定是迫不及待找呱呱與QQ玩，這天妹妹小心翼翼將呱呱捧在手心、來回用臉狂撸表情很陶醉，呱呱像是像被點穴般、全身「石化」任妹妹擺布，這是屬於妹妹與鸚鵡的甜蜜日常，畫面可愛到冒泡！May分享到社團問道：「大家是不是也喜歡撸主子？」網友看過後也被萌到直呼：「脾氣真好的和尚」、「呱呱也太乖了吧！」、「妹妹是在吹口琴嗎？」、「小朋友好像洋娃娃」、「和尚：喔不小孩是我的天敵！」、「感情真好」、「我家的撸三秒之後就落跑了～繼續嚕的話直接咬爆QQ」妹妹與鳥寶感情好到羨煞旁人，最後快來看看這段影片吧！（編輯：楊釆蓉）



