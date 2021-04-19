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機車錯停醫院車格！遭貼「29字警告」　眾毛炸：阿彌陀佛

記者楊智傑/綜合報導

2021-04-19 17:48:53

▲騎士停到往生室專用停車格。（圖／翻攝自新竹爆料公社）
▲新竹一名機車騎士停到醫院專用車格，坐墊一張提醒紙條讓不少網友看了才知道千萬不能亂停。（圖／翻攝自新竹爆料公社）
台灣有許多民眾依靠機車上班通勤，不過一提到要停車找車位卻讓不少騎士們相當頭痛。近日就有網友於臉書社團《新竹爆料公社》PO出一張照片，只見畫面上一輛機車隨意停在黃色網狀線旁，不過坐墊上卻被貼了張紙條，上頭寫下的29字勸說車主別再將機車停放該處，語氣平淡卻讓許多網友看了直呼「阿彌陀佛」、「不敢亂停了」。

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稍早一名女網友貼出這張照片，只見紙條上寫的並非警告對方車主若再停車將會拍照檢舉等字眼，而是寫下「此為往生室專用停車格，請勿任意佔用，以免影響公務之運送（往生大德）」，最後署名還標誌某禮儀公司「敬啟」，用字遣詞除了特別客氣外，也讓不少網友紛紛直呼「看來晚上不用睡了」、「為什麼一些基本的常識，有的人這輩子都還是搞不清楚狀況呢？」。

▲騎士停到往生室專用停車格。（圖／翻攝自新竹爆料公社）
▲原來這名騎士停到的是往生室專用停車格。（圖／翻攝自新竹爆料公社）
不過許多民眾也對這個現象感到相當傻眼，紛紛抱怨「明顯影響出入口、應該可以報警開罰吧？」、「我的體質比較敏感，在找職傷科時走錯方向，往那裡走就覺得怪，一看到招牌，我就馬上往回走」、「可能是他家族有急需吧」、「應該趕時間又不能出來了無所謂」。

另外照片曝光後，不少網友也提到自己時常看見新竹台大醫院附近的這番景象「台大醫院很正常，一堆都亂放」、「台大醫院亂放日常」、「沒有足夠的機車位也不能佔用往生大道」、「這蠻瞎的，有招牌寫說」。（編輯：楊智傑）

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