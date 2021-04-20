房市／購買危老都更屋　安新建經提醒注意

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若想購買危老都更潛力屋，安新建經業務經理張雲維最推薦台北市蛋白區，包括北投、大同、萬華等區域，並以屋齡30年以上的物件為主，但在挑選物件時，建議要掌握三個原則，第一，要找土地持份相對較大的標的。張雲維舉例，例如較早期的透天厝，或總樓高三至四樓的老公寓等等，都是很優的選擇；通常這類型物件，牽涉到的所有權人也比較少，未來整合也比較容易，「也要特別留意，如要走危老的話，需要100%的所有權人同意。」
第二，留心地目，商業地不見得好。商業用地的容積率雖然較高，但如果現況是出租中，通常會增加整合難度，畢竟，屋主「維持現況」就有固定租金報酬，當然改建意願低。第三，注意地點，巷內優於馬路。張雲維觀察，目前成功走危老的案子，多以巷內住宅為主，畢竟大馬路邊的物件，通常一樓都有做店面出租；但在挑選巷內住宅時，也要留意巷寬，以住三用地為例，至少要是計畫道路4.5米巷，容積率才用得完，假如巷寬太小，容積可能會用不完，影響改建後的坪效。
整體而言，張雲維說，雖然政府鼓勵危老重建，不限基地坪數，但通常整合還是需要一段時間，而且從送件到興建完畢，至少要三、四年，建議有多餘資金，再投入購買危老都更潛力屋，也別過度操作財務槓桿，要有「長期抗戰」的心理準備。