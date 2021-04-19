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賣場購物送「超長1串優惠券」！他拿到卻火大：本末倒置

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 21:27:00｜2021-04-19 21:28:53

▲有網友到買場購物，卻拿到一長串用不到的優惠券，忍不住感慨環保盡失。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有網友到買場購物，卻拿到一長串用不到的優惠券，忍不住感慨根本不環保。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
不少店家都已改推行電子發票與行動載具，希望能兼顧環保與方便，省去開設紙本發票的浪費。不過就有網友到賣場購物，店家卻給了「一長串優惠券」，令他不禁質疑根本是「本末倒置」。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上提到，自己到賣場買了一罐洗衣精，結果結帳時除了電子發票以外，下方還接連著一長串優惠券，讓他不禁質疑「為何要給我這麼多張沒用的東西？根本就不環保」。

▲有不少使用載具的用戶也抱怨，雖然發票可以存到雲端，但許多店家依然會拉出一長串優惠券給客人。（圖／取自
▲有不少使用載具的用戶也抱怨，雖然發票可以存到雲端，但許多店家依然會拉出一長串優惠券給客人。（圖／取自 NOWnews 資料庫）
隨後也有民眾深有同感回應，「試過跟櫃檯說都不印，還是會跑一堆 折價券」、「最可笑的政策！本來一張，現在最少兩張」、「覺得很討厭，每次都一長串，贈送的東西也不見得是我們需要的，浪費資源」、「這是店家自己印的，與載具使用無關」。

▲不少網友也深有同感認為，這些優惠券印出來都沒用到，根本不環保。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲不少網友也深有同感認為，這些優惠券印出來都沒用到，根本不環保。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
另外也有使用載具的用戶抱怨，「我也這樣認為電子載具真的是沒有用，紙張還是一堆」、「我用載具，每次店家還是印一堆這些折價券」、「現在提倡電子發票，但對於很多商店真的很無言，發票是存裡面沒錯！但還是印出一堆折價單，上次跟某賣場店員說不要印，結果他回答我司規定一定要印！然後我就看他印了6-7張出來直接揉掉，把這些數量加起來一天台灣到底要浪費多少垃圾」。（編輯：潘毅）

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