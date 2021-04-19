台灣「生育率低」反而有好處？鄉民吐心聲：不怕中年失業

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年人口生育率（fertility rate）預測，結果台灣與其他亞洲國家、地區如南韓、新加坡、香港等一同墊底，台灣更是位列227名成為倒數第一，消息曝光後不少網友也提出不同觀點，儘管普遍民眾認為低薪與高房價導致目前生育率低落，但也有網友點出台灣的生育率低反而有許多優點是眾人沒有提到的。

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這名網友在

PTT八卦板

上發文表示，由於台灣的理想居住面積相對狹小，人口密度過高，所以生活競爭壓力很大，急需降低人口。目前生育率這麼低，「是生物的本能反應，也是一件好事情，不懂大家一直帶風向，把生育率低變成魯蛇發洩抱怨的出口，根本完全搞錯狀況了吧？」。

▲高齡化、少子化讓「國安危機」浮上檯面，網友點出不同方向的觀點。（圖／取自pixabay）

文章曝光後，不少網友也認同原PO文章內的觀點表示，「至少沒年輕人跟你們搶工作，七八年級不用擔心中年失業」、「少子化是好事，科技才能進步，不然會因大量失業而無限延後，很多科技都因為，會害社會大量失業，而被延遲了，很可惜」、「少子化是必然的啊，有限資源不可能無限繁殖」，另外也有網友點出「老人一堆+無年輕人，這不是人口整體減少，是結構化崩壞」。

此外，討論串中也有網友不以為意，提出相反的觀點「沒新勞動力加入，怎麼維持競爭？退休年齡延到80嗎？」、「重點是老人要跟著少，出生率普普就好，老人太多年輕人負擔」、「降是好事，但不能降那麼快，不然整個經濟結構會崩壞」。（編輯：楊智傑）