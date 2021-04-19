老闆給薪大方！公司卻陷「詭異氛圍」 他嘆：台灣不適合
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 22:33:38｜2021-04-19 22:34:51
擁有高薪的工作，是多數受薪階級的夢想。不過就有網友表示，目前任職的公司中，老闆給薪水、獎金都超級大方，但是辦公室內卻陷入「詭異氛圍」中，完整過程曝光後，也引發眾多網友討論。
原PO在論壇《Dcard》上提到，目前任職的公司中，行政人員月薪都4萬以上、有專業技術人員更是上看5萬，全歸功於目前公司老闆給薪相當大方，「每年也都會調薪3%~8%，獎金看營運狀況，最近至少都有3~4個月全薪，該有的福利也都有，加班次數屈指可數，基本上都是正常時間內上下班」。
雖然老闆給予良好的薪資與工作環境，不過原PO卻發現辦公室內氣氛詭異，「上班時間只要老闆不在，一堆同事都在聊天、看股票，再來和公司說自己很忙，工作量太大，每天卻又準時上下班，有時工作無法如期完成，還要求申請加班，甚至有些人會在公司做自己的副業」。也因為上述狀況層出不窮，該老闆也開始資遣部分問題員工當作殺雞儆猴，而後續找進來的新人「拿的薪資也都偏向保守」。
原PO補充「經過打聽，一些被資遣的員工到其他公司，薪資又回到一般水平」。這也不禁讓他疑惑「我覺得老闆的理念是好的，給員工至少生活好過的薪水，希望員工能替公司努力付出，但為什麼拿了高薪之後，很多人工作態度還是老樣子呢？台灣是不是很多人不適合高薪？」
完整過程曝光也引發討論，不少人也點破其中原因「你老闆是對的，也會提升員工品質。但你們可能誤找了一些素質不夠匹配這些錢的人，汰換掉就可以了」、「很明顯貴公司的招募出了問題」、「最大的問題在淘汰機制，通常淘汰機制是看主管，如果主管也跟著一起混的時候就慘了」、「這就是人性阿，永遠不知足」。（編輯：潘毅）