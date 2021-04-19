工作用「雙螢幕」真的方便？上班族曝神優勢：用過回不去

上班時使用筆電、桌機，甚至拿手機來處理工作瑣事已經常為現代工作者的常態，所謂「工欲善其事，必先利其器」，一整天盯著電腦螢幕看對許多民眾的眼部來說是一大負荷，因此也會有人購買「雙螢幕」一次開啟雙重視窗讓工作更省力。不過這種做法也吸引許多網友熱議，其中更有上班族強調「習慣之後就回不去了」。

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日前有網友在PTT的WomenTalk版上以「雙螢幕是不是用過就回不去了」為題，分享自己的經驗，原PO貼出一張自己的使用環境，同時解釋自己已經從單台桌面螢幕改為利用雙螢幕工作好幾年了，「剛剛切到筆電工作真的不太習慣」，更稱自己自從習慣雙螢幕的便利性後，回歸使用筆電「就回不去了」。

▲原PO曬出自家雙螢幕的工作環境，直言習慣後真的「回不去了」。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後也掀起不少網友討論，其中就有許多上班族點出利用雙螢幕處理工作的優點，更強調雙螢幕在編輯文件、看報表等場合特別實用「雙螢幕+1 寫論文看報告非常好用」、「工作時愛雙螢幕，休閒耍廢愛用單螢幕」、「雙螢幕編輯文件的時候很好用，效率double」、「要同時對比文件很方便」。

此外也有許多網友笑稱自己跟原PO一樣，在職場上可能無法來回察看手邊文件、手機與電腦螢幕，因此在公司電腦改用雙螢幕，殊不知從此卻習慣了雙螢幕的好處「公司電腦雙螢幕，回家單螢幕超不習慣」、「自己休閒用還好，工作真的還是雙螢幕方便」、「之前朋友說用不到雙螢幕，結果一用全部都回不去」、「一直一橫很方便喔」、「上班沒雙螢幕不知道怎麼上班」，不過也有網友認為「

」、「

」。（編輯：楊智傑）