新北自助餐「9菜3白飯」開價515元！同行也搖頭：賣貴了
編輯中心/綜合報導
2021-04-19 23:20:38
自助餐因為菜色多元，成為不少民眾外食的首選。不過就有住在新北汐止的網友，到當地一間自助餐買了「9樣菜加3白飯」，卻被收取515元，忍不住上網抱怨，更有同行跳出直言「真的賣貴了」。
一名網友在臉書《汐止集團》上控訴，18日自己到當地一間自助餐買午餐，肉類夾了4塊糖醋雞丁、一隻雞腿；蔬菜類則有涼拌木耳、豆芽菜、花椰菜、空心菜、絲瓜、地瓜、海帶、海龍、鳥蛋等，再外加三碗白飯。
沒想到結帳時，店家竟然開價515元。原PO立刻嚇得又詢問店員是否算錯，「也不是第一次來買了，平常想說差沒多少也就不計較，這次我真的驚呆了，，原來大家會氣憤不是沒有原因的，所以再跟大家提醒一下，別去那間自助餐了，把大家當成盤子！」
不少人看完後也紛紛留言「515真的寧願去別家買五個便當」、「看過很多人抱怨貴，但這家生意還是很好」、「我只吃過一次，因為吃一次就嚇到了」；更有同行跳出估價「你夾的菜其實都蠻便宜的」、「怎麼算也不會超過3百5吧」、「雞腿那盒算120、有糖醋肉那盒大概80，最下面絲瓜、豆芽那盒大概也才60，加三碗白飯也才不到三百」；而根據《TVBS》報導，被當事網友指控的店家的員工表示，「可能是當天代理的結帳員工算錯錢」。（編輯：潘毅）