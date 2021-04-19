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情侶深夜吵架擾鄰！住戶崩潰貼「勸分公告」：快甩掉渣男

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 23:27:35

▲中國近日發生一起電梯故障事件，電梯突失重從35樓秒墜落到12樓，所幸裡頭女子冷靜做「1舉動」驚險逃生，並無受傷。（示意圖／取自unsplash）
▲國外一對情侶天天吵架打擾鄰居超過兩年，一名匿名住戶霸氣貼出「勸分手公告」掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。日前就有張貼給鄰居的「勸分手公告」掀起網友熱議，紙條內盤點了自己日夜被「噪音騷擾」的情況，更霸氣留言給鄰居要她「甩掉那個渣男吧」，更讓網友看完忍不住笑翻。

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近日在國外社群論壇《Reddit》上，有篇竄紅的文章標題寫著「當你的鄰居被你們的爭執搞得心力交瘁時，就是你該思考得做些改變的時候了」，原來是這名住戶實在忍受不了隔壁情侶長期三更半夜的爭吵，決定寫下一頁「為了你好」的公告，勸說兩人分手。

只見公告上直接點名「親愛的9S號住戶」，接著更霸氣直言「為了你好也為了大家好，甩掉那個渣男吧」，接著更解釋「我們不需要再忍受凌晨兩點被吵醒，不想再忍受摔門聲、跺腳聲，更重要的是他用那愛抱怨的尖叫聲對你狂吼『What the Fxxk（搞什麼鬼）』！」。

▲（圖／翻攝自《Reddit》）
▲這張「勸分手」公告張貼在社區公布欄上，被網友拍下上傳掀起熱議。（圖／翻攝自《Reddit》）
不僅如此，這名匿名住戶還盤點兩年前兩人的爭執，「2年前用熨斗砸他是對的」、「你的狗值得更好的主人」，最後更放軟姿態呼籲「拜託趕快分手吧！至少讓我們能夠享受起碼一個月清閒不被打擾的夜晚」。文章曝光後吸引不少網友討論，有網友笑稱「吵到我快聽不到鄰居親熱的聲音了」、「你應該直接放些『玩具』讓兩人生活更有情趣」，但也有網友認為「女方會拿熨斗打人也不對」、「男生情緒失控，女生拿熨斗打人，難怪他們天生一對」。（編輯：楊智傑）

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