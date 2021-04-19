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體育課最討厭啥活動？全場狂指「2童年陰影」：有夠痛苦

編輯中心/綜合報導

2021-04-19 23:55:12｜2021-04-19 23:55:37

▲有網友好奇提問「鄉民討厭哪一種體育項目？」結果許多人一致投給「它」，認為「根本毫無運動家精神」。（示意圖／取自pixabay）
▲有鄉民好奇提問網友「討厭哪一種體育課的內容」，意外掀起不少網友共同的童年陰影。（示意圖／取自pixabay）
求學階段除了基礎學科外，學校也會安排體育課程教導學生了解運動項目，更能夠讓孩子到操場或體育館活動身體，讓成長中的身心均衡發展。不過近日有網友回想起求學階段的體育課，討論起「最討厭以前體育課的什麼內容」，沒想到許多鄉民們的答案卻幾乎一面倒，紛紛盤點了自己的「童年陰影」。

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這名網友在PTT的WomenTalk版上發文討論到，自己國小的時候最討厭的體育課上到「跳箱」，更回想起以前的經歷「國小的時候因為我真的很小隻，看到跳箱就覺得真的超高，所以很害怕。有一次就直直撞過去，從此有跳箱恐懼症……」。

▲有網友好奇提問「鄉民討厭哪一種體育項目？」結果許多人一致投給「它」，認為「根本毫無運動家精神」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO提到小時候上體育課自己最討厭跳箱，不少網友也紛紛留言回憶起求學的「陰影」。（示意圖／取自pixabay）
文章曝光後掀起不少網友留言分享，討論串其中最多人點名的運動分別是「游泳」和「躲避球」，不少網友回憶起游泳課忍不住表示「游泳！上完課80%機率感冒」、「游泳嗆到被同學笑，從此陰影」、「游泳真的討厭，在同學面前穿泳衣很尷尬」、「游泳課啊，每次可以玩的時間這麼少，倒不如不要游還要洗澡」、「學校泳池超髒，寧願上課罰站也不要下水」。

此外另一部分的網友則認為躲避球是「童年陰影」，「躲避球真的很恐怖」、「躲避球，不懂為什麼要讓不擅長的學生進去等當被打」、「躲避球根本合理化霸凌的球類活動」、「躲避球，不小心打到頭很痛」。（編輯：楊智傑）

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