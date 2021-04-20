NOW早報／媽祖發功？男走1天「徵老婆」　女找上門要LINE

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據《三立新聞網》報導，一名28歲的男子，綽號為小毛，本身已經參與白沙屯媽祖進香3年，每年都祈求不同的願望，而近日父母開始催婚，單身4年的他，今年帶著要「徵老婆、女友」的信念，陪著白沙屯媽祖走了整整一天。
小毛表示「今年特地向白沙屯媽族祈求一個善良、顧家又孝順的女孩」；沒想到16日才剛加入遶境的隊伍，就有一名女生主動搭訕並且加LINE認識，兩人歡談進香的過程，但是否能更近一步成為男女朋友，小毛則笑回「希望囉！」
今日天氣／週二西部高溫衝30度！北部注意早晚溫差
中央氣象局表示，今（20）日天水氣偏少，各地大致晴到多雲，東部及東南部地區會有零星降雨，午後屏東地區及中南部山區則有零星短暫陣雨，但受東北風影響，北部早晚仍較涼。中南部空氣品質不佳，請民眾外出注意。
溫度方面，白天各地溫暖舒適，北部高溫稍微提高，西半部高溫可到27至30度，東半部約24至26度。北台灣早晚較涼，低溫在18度上下，其他地方低溫約20、21度。
原音老闆不忍了！爆采子、邱鋒澤「在交往」 證實雙劈腿
人氣女星采子遭爆介入何孟遠、閨蜜荳荳的感情，引發軒然大波，隨後采子、何孟遠也相繼道歉宣布退出《全明星運動會2》，而所屬公司原音兄弟也與采子解約，不過，昨（19）日凌晨三時許，原音兄弟老闆之一的張暐弘在IG爆料「采子與邱鋒澤」兩人其實已經在一起一年半的時間，直言真的「看不下去」才選擇說出實情，證實采子及何孟遠兩人都劈腿。
張暐弘在個人IG表示「我也不想再說多，但要怎麼看得下去一個一個謊言，為了隱瞞事實，看著你們在一起一年半，總聽著女生說不想公開戀情，鋒澤這樣真心對待，發生事情後看鋒澤對這件事有多難過，還講得出這些謊話，對不起，在你醉倒的時候忍不住發了這篇文，我真的看不下去了」。
事實上，采子與邱鋒澤兩人先前遭週刊爆料「同居」、「一起遛狗」等消息時，兩人皆對外宣稱「對彼此有好感」，並未承認交往事實。如今，在采子爆出與閨蜜男友何孟遠私下親密對話後，原音兄弟老闆之一的張暐弘出面證實「兩人確實在一起已經一年半」，也間接證明何孟遠與采子兩人都劈腿，背叛了自己的另外一半，斷送演藝生涯前途。
王國材接任交長 蘇貞昌期許新團隊務實改革、贏回信任
行政院發言人羅秉成在昨（19）日下午宣布，由交通部政務次長王國材接任交通部部長，原政務次長一職則由交通部鐵道局局長胡湘麟接任。行政院院長蘇貞昌也期許新的團隊能有專業執行力、協調力、行動力，早日達成台鐵「一個安全，兩個安定，三個目標」的轉型與改革。
羅秉成表示，王國材畢業於成功大學交通管理學系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士，是現任交通部的政務次長，同時兼任航發會董事長，也曾代理交通部長、台灣港務公司代理董事長，中華郵政公司董事長，圓山大飯店董事長，一卡通票證公司董事長，中華智慧運輸協會理事長，及高雄市交通局局長。在交通領域的經歷、歷練非常豐富，從中央到地方的交通建設，都能看到王國材的貢獻，且王國材是具有優秀的溝通與協調能力、相當難能可貴的交通專家跟政務人才。
舉進東京奧運！「舉重女神」郭婞淳雙破世界紀錄奪3金
我國「舉重女神」郭婞淳昨（19）日晚間在2021亞錦賽女子59公斤級登場，確定取得東京奧運資格，並以抓舉110公斤改寫世界紀錄，最後挺舉137公斤、總和247公斤雙破紀錄，收下3面金牌，同時成為3項世界紀錄保持人。
郭婞淳目前在東京奧運積分高居女子59公斤級第1，只要今天亞錦賽順利過磅，就能達標6場出賽資格，取得東奧入場券；郭婞淳是挺舉140公斤、總和246公斤世界紀錄保持人，昨天挑戰抓舉世界紀錄。第一次抓舉105公斤成功，第二次挑戰世界紀錄107公斤，成功追平北韓崔孝辛的紀錄。
大開眼界！天龍國「優質兩房」月租1萬5 網笑：改寫定義
不少北漂的上班族或者學生來到異地，總是需要租屋，而有時與友人一同租屋時，通常都會尋找兩房的租售物件，不過，近日就有網友分享在租屋網站上看到一間「優質兩房」的廣告，但點開一看卻讓人非常傻眼，貼文引發熱議。
有網友在租屋網站上頭發現，一間位於台北市信義區在出租公寓，坪數16坪的空間，隔出兩間房間，上頭寫著「優質兩房」，並且還表示有兩台冷氣、兩張床、兩副桌子跟椅子，看起來應有盡有，一個月只需要15000元，價格以信義區地段來說，非常甜。
不過，臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」轉貼該物件後，不少網友紛紛傻眼「等等！他是用衣櫃當隔間欸.....」、「哇靠！天龍國房東重新定義兩房欸」、「是在哈囉，阿我的隔間變成衣櫥？」、「太瞎了吧，衣櫥是隔間欸，哪門的兩房啊」、「一大房兩張床還在那凹，要不要臉啦」、「確定這是優質兩房？」、「我是不是對兩房的定義有誤解啊」。（編輯：張嘉