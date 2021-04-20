台灣麻雀睡醒變明星！誤搭船飄澳洲 民眾打爆電話求賞鳥
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 09:01:33
一覺醒來就變明星！近日，澳洲布里斯本港日前出現了一隻「台灣麻雀」，引發在地愛鳥人士非常興奮，但因港口屬於管制地區，並非任何人都能隨意進出，結果港口辦公室的電話直接被打爆，不少民眾「要求賞鳥」，台灣麻雀也在一下之間爆紅。
綜合外媒報導，一隻台灣麻雀疑似搭上了載運進口糧食的船隻，一路隨船從亞洲搭到澳洲地區，最後在港口的糧食卸貨區被發現，雖然澳洲有家麻雀，但卻沒有台灣常見的「樹麻雀」，因此引起當地愛鳥人士的關注。
據悉，該隻台灣麻雀的造訪消息，很快就被澳洲愛鳥人士掌握，不少人直衝港口想要賞鳥，但因為港口屬於管制區域，不少民眾都被保全請了進來，由於台灣麻雀在澳洲根本看不到，不少「鳥人」仍舊不死心的打爆港口辦公室的電話，希望能一睹台灣麻雀的風采。
而該事件發生後，也被轉貼到台灣鳥人社團引發討論，不少台灣網友直呼「太好笑，每天都能看到的東西瞬間成了稀有種」、「菜市場鳥過鹹水變大明星」、「睡一覺起來就紅了XD」、「麻雀表示：我是誰？我在哪？誰要看我？」、「掌聲歡迎我們台灣菜市場鳥！」、「歡迎各位澳洲鳥人等疫情過後來台灣觀看拍攝」。（編輯：張嘉哲）