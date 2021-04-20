NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

結婚15年受夠了！人妻淚揭「生2孩過程」　難堪到想離婚

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 09:28:16

▲交往不到1年想結婚！女方「吵生小孩」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享自己跟老公結婚15年，但度過數十年的無性婚姻，讓她受不了想要離婚。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
每段婚姻走到盡頭，一定都有其特別的原因，但數十年的夫妻生活，說放就放也沒這麼容易！近日，一名女網友痛訴自己的婚姻生活，表示過了15年的無性婚姻已經受夠了，甚至開始後悔萌生了「離婚的念頭」，其字裡行間也透露了當初生2個小孩的過程，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard貼文指出「和老公結婚超過15年， 因為自己也有在賺錢，所以家中的生活開銷都被要求出一半，老公只有在要付出的時候，才會想到我也應該付一半，讓我覺得自己就是分母老婆，但是最近越來越接近更年期，開始覺得自己真的是浪費很多青春在不對的人身上」。

「剛結婚時和老公也偶爾有甜蜜的時候，但第一個小孩生完就沒有性生活，老公又要求要跟小孩睡，要讓小孩有安全感，小孩去上課不在，他放假時又總是有很多工作和業餘興趣在忙，沒有空理我，直接把我當室友，要生第二個小孩時，是老公把自己的體液交給我，叫我倒進去，沒想到這樣也能懷上，之後我就是每天忙著帶小孩跟工作」。

▲中國一對夫妻婚後沒同房，人妻在老公臥室床頭櫃偷放錄音筆，7天後一聽心碎離婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲女網友表示，自己年輕時後不在意的性事，在現在卻成了最後悔的事情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO無奈嘆道「匆匆忙忙就這樣過了這10幾年，偏偏以前年輕時的不在意，卻變成了自己現在最後悔的事，最近每晚自己睡覺時都覺得很空虛寂寞，想要有人關心我，抱抱我親親我，去年開始假日讓小孩上課1個多小時，跟老公要求要滾床，老公總是一堆藉口，甚至因為這件事情吵架，老公卻說我沒顧慮到他的感受，真的是讓我很失望又很難堪，好自卑，好想離婚，離了婚之後可能也不會有機會再婚，但是現在我真的好痛苦。」

貼文一出，網友紛紛回應「第二胎....會不會太扯＝＝」、「如果離婚是種解脫那就去做吧，讓自己更有自信與魅力我相信一定有機會遇到適合你的對象，加油」、「你的第二胎，你老公會不會太扯，真的苦了你....」、「忍了15年....我只能佩服你的毅力」、「這該離婚吧，兩人追求的東西已經不同了」、「所以誰說性不能維持婚姻關係，是很重要的一個環節」、「你怎麼能接受用這種方式懷第二胎，我真的崩潰了」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
12.23%87.77%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
42.62%57.38%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀