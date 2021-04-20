結婚15年受夠了！人妻淚揭「生2孩過程」　難堪到想離婚

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「剛結婚時和老公也偶爾有甜蜜的時候，但第一個小孩生完就沒有性生活，老公又要求要跟小孩睡，要讓小孩有安全感，小孩去上課不在，他放假時又總是有很多工作和業餘興趣在忙，沒有空理我，直接把我當室友，要生第二個小孩時，是老公把自己的體液交給我，叫我倒進去，沒想到這樣也能懷上，之後我就是每天忙著帶小孩跟工作」。
原PO無奈嘆道「匆匆忙忙就這樣過了這10幾年，偏偏以前年輕時的不在意，卻變成了自己現在最後悔的事，最近每晚自己睡覺時都覺得很空虛寂寞，想要有人關心我，抱抱我親親我，去年開始假日讓小孩上課1個多小時，跟老公要求要滾床，老公總是一堆藉口，甚至因為這件事情吵架，老公卻說我沒顧慮到他的感受，真的是讓我很失望又很難堪，好自卑，好想離婚，離了婚之後可能也不會有機會再婚，但是現在我真的好痛苦。」
貼文一出，網友紛紛回應「第二胎....會不會太扯＝＝」、「如果離婚是種解脫那就去做吧，讓自己更有自信與魅力我相信一定有機會遇到適合你的對象，加油」、「你的第二胎，你老公會不會太扯，真的苦了你....」、「忍了15年....我只能佩服你的毅力」、「這該離婚吧，兩人追求的東西已經不同了」、「所以誰說性不能維持婚姻關係，是很重要的一個環節」、「你怎麼能接受用這種方式懷第二胎，我真的崩潰了」。（編輯：張嘉哲）