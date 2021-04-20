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頂大生棄學重考醫牙系！他驚問台灣怎麼了　眾揭無奈真相

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 10:40:32

▲網友在《Dcard》分享自己牙齒斷裂，竟是因為吃了沙拉裡的麵包丁，讓牙醫也不禁表示代價可不小。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲牙醫師相對高薪且工作時間固定，是不少人心目中的夢想職業。有網友發現，許多頂大生選擇棄學重考醫牙系，讓他很驚訝。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《 pixabay》）
就讀大學選科系時，除了個人興趣外，多數人也會同時考量到該科系的「未來出路」與「薪資待遇」。不過就有網友透露，擔任某牙醫學系學測工作人員時，發現一堆頂大生「選擇砍掉重練來重考醫牙」，包括台大電機、台大經濟、UCLA物理系等等，讓他不禁驚呼「台灣教育發生什麼事？」

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有位網友在PTT發文，透露自己最近擔任某牙醫學系學測工作人員，驚訝發現一大堆頂大科系的學生選擇休學，或甚至已經畢業了還是決定「砍掉重練來重考醫牙」，名單包括台大電機、台大經濟、UCLA物理系、清大化工、成大資工等等，讓原PO不禁直言「懷疑台灣教育發生什麼事？不是鼓吹多元適性發展十幾年了，怎麼一堆頂大科系資優學生放棄專才來重考醫學系牙醫學系啊？」

▲有同為三類組的網友對此不滿，西醫、牙醫等兩科系薪水又比其他三類組科系收入高出一截。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO透露一堆頂大科系資優學生來重考醫牙系，讓他不禁懷疑台灣教育發生什麼事？（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
問題一出引發熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「台灣高薪工作，除了輪班就剩醫生了」、「我認為是台灣整體產業出問題，全想擠去當醫牙」、「教育沒出事，看看產業結構跟薪資吧，頂大工作幾年跑去搶著考高普考也是一堆啊」、「醫生社會地位爆高，且薪資也不差。在台灣社會風氣，身份象徵也是很多人追求的」、「人口快速高齢化，醫療需求會噴發式成長」。

另也有網友指出當牙醫的優勢，「牙醫的工時和薪水真的不可思議」、「我同學牙醫月收40萬還涼涼的，讓我超沮喪」、「洗牙洗到名車豪宅」、「牙醫太少，不信去預約看看」。

不過也有網友認為，「這種案例年年有，大驚小怪」、「20年前就這樣了」。（編輯：倪浩軒）

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