采子、蝴蝶都成小三！網問「下場怎不同」 3關鍵洩端倪
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 11:03:10
創作才女采子以空靈的歌聲及清新形象深受喜愛，未料，近日被爆出與閨蜜荳荳男友何孟遠聊天曖昧，兩人如同情侶間般互動，而原以為事件已經落幕，沒想到采子前唱片公司老闆張暐弘又爆料，其實采子跟邱鋒澤已經在一起一年半的時間，證實采子與何孟遠是雙劈腿。對此，就有網友討論「采子跟蝴蝶的下場為什麼差那麼多阿？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我想問，這兩個女生的形象原本都很好，單純可愛，但同樣都是別人的小三，而且當初蝴蝶被周揚青爆料不也是說有男友，但為什麼下場差這麼多，而且看蠻多人希望蝴蝶復出的，但采子被爆出來之後，就很難接受，而且藝人集體退采子追蹤，可是都沒有退蝴蝶，真的好奇下場怎麼差那麼多？」
貼文一出，網友紛紛回應「蝴蝶快速道歉並且承認，采子第一次道歉先端媽媽接著說謊推給男方，到最後原音老闆暐弘的震撼彈，這過程是差很多的」、「態度有差，蝴蝶道歉很快」、「蝴蝶道歉很快啊，采子出來還先推媽媽出來，一開始是說『全明星』都這樣講話喔！重點連第一次連荳荳名字都沒提到」、「火速承認道歉真的差很多，采子即便道歉兩次都讓人感覺沒誠意，第一次搬媽媽出來，第二次推給何說騙他，結果自己也是劈腿....」。
另外，也有網友指出「沒有邱鋒澤就沒有采子，讓人感覺有踩跳板的感覺」、「蝴蝶沒有靠豬就有知名度，只是羅志祥也給她很多資源，但采子是邱鋒澤捧紅的，他這樣對待邱，觀感差很多」、「雖然都是雙劈，但采子是劈閨蜜的男友，完全不被接受」、「采子的爆料有憑有據，而且接二連三有新掛，一直在打臉她的道歉謊言，尤其老闆暐弘拿出的消息更是如鐵證，但誰知道蝴蝶是否真的有男友雙劈」。（編輯：張嘉哲）