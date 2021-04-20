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尪寧願淋雨也不穿雨衣！人妻疑「在想什麼」　過來人秒懂

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 11:27:42

▲有位人妻抱怨，老公「寧願淋雨回家也死不穿雨衣」，直言不懂他在想什麼，意外引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有位人妻抱怨，老公「寧願淋雨回家也死不穿雨衣」，直言不懂他在想什麼，意外引發討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
有位人妻抱怨，自己老公騎車的時候不喜歡穿雨衣，即便下雨了也寧願淋雨回家，讓她直言「到底不穿雨衣在想什麼，濕濕的不會很難受嗎？」問題曝光後釣出許多機車族回應，紛紛指出穿雨衣的種種缺點，掀起討論。

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有位女網友在PTT以「死不穿雨衣的人在想什麼」為題發文，抱怨自己老公在騎車的時候，如果雨不是非常大，就不會想穿雨衣，寧願在路上淋著雨回家。原PO表示，提醒老公穿雨衣，老公卻說雨沒有很大，不過其實「外套甚至裡面的衣服都濕了」。

原PO不禁無奈直呼，「完全不懂到底不穿雨衣在想什麼？濕濕的不會很難受嗎？」不過許多機車族卻很能理解，紛紛留言回覆說，「超討厭穿雨衣」、「雨衣很黏、又臭，輕便的還會造成視線死角」、「雨衣沒晾乾會有一個味道，雨沒很大就算了」、「總是會碰上穿好雨衣後完全沒雨，騎到目的地在流汗」、「雨衣要晾乾，又不一定保證穿了會全乾，還不如不穿」、「上班一定要穿，下班跟回家沒很大雨就不穿」、「如果方向是要回家的話不穿沒差，反正到家馬上就脫掉了」、「雨衣就又臭又黏啊」、「回家就洗澡的話應該沒差吧」。

▲第八號颱風巴威生成，氣象局提醒，各地區將留意雨勢。（圖／資料畫面）
▲如果不是雨勢真的很大，許多機車族都寧願不穿雨衣。（圖／資料畫面）
但也有網友認為，「幫他買高級雨衣，上千的那種，不要十元輕便雨衣」、「我會塞一個好一點的雨衣在車廂裡面給他」、「基隆人下雨也不撐傘啊」。（編輯：倪浩軒）

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