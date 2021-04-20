超商撿到麻雀！「貼身照片」曝光 網笑翻：是白雪公主嗎
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 11:32:54
台灣各式各樣的便利商店遍佈，店內架上擺滿多款飲料零食、熱食餐點供民眾挑選。不過，就有女網友在逛超商時，意外發現冷藏架出現一隻小麻雀，於是她就貼心地將麻雀送回「麻雀聚集地」，貼文曝光後，也讓網友們笑翻，並直呼「你是白雪公主嗎？」
原PO日前在《Dcard》表示，中午去便利商店買飯時，卻突然看到一團黑影在冷藏架上跳來跳去，當下還以為是「蟑螂」，結果竟然是隻可愛的小麻雀。由於不知道麻雀受困多久了，貼心的原PO就將麻雀帶出店外，並放到「麻雀聚集地」，也希望牠能找到自己的媽媽。
照片曝光後，許多網友也紛紛回應，「妳是白雪公主嗎？」、「你是迪士尼的公主嗎」、「妳能抓到牠，不簡單欸」、「店員回到後場：我的鳥籠怎麼是開的」、「你是灰姑娘還是白雪公主，好強」、「真的是白雪公主，從來沒靠麻雀這麼近過哈哈哈」、「你會跟小鳥一起唱歌嗎」、「你是怎麼讓他跑到手上的好厲害」。
此外，也有熱心網友表示，若拾獲野鳥或傷鳥，可以連絡當地鳥會尋求協助。不過，也有人認為「麻雀跑到架上有衛生疑慮」，「可愛歸可愛，看到整個御飯糰都不敢買了」、「怎麼很噁，麻雀在食物旁」、「天知道這隻麻雀碰過什麼東西再碰飯糰」、「這樣真的母湯」、「我以為重點是衛生的問題」。（編輯：許智超）