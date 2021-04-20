早餐店吐司混搭新吃法！他問「很奇怪嗎」 老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 12:03:29
台灣早餐店林立，有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇。就有位網友分享自己在早餐店用餐的照片，透露了個人吃吐司的特殊「混搭吃法」，笑問大家「這樣吃很奇怪嗎？」結果釣出許多老饕稱讚「懂吃！」
原PO在臉書社團《爆廢1公社》分享了個人在早餐店用餐的照片，照片中可以看到他把草莓吐司夾蛋吃，有甜有鹹的混搭吃法十分特別，讓原PO笑問大家「這樣吃很奇怪嗎？」
問題一出引發熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「我也這樣吃」、「很奇怪，會被人認出來你是台灣人」、「這很好吃...可是很多人覺得我很怪」、「超好吃」、「懂吃」、「在高雄時常吃，但在台中沒店家這樣做」、「很好吃，但我都不敢點，怕老闆覺得我怪」。
更有人分享自己的偏愛吃法，「距離巧克力吐司加肉鬆還差那麼一點點」、「我都夾蘿蔔糕」、「再加肉鬆更好吃」、「奶油草莓吐司加蛋也很讚」、「我老公很推咔啦雞＋巧克力吐司」、「花生醬＋培根＋蛋也是超級好吃」、「從小這樣吃到大，蛋還要灑點鹽巴，甜甜鹹鹹的」、「再一片火腿好吃炸掉」。（編輯：倪浩軒）