揹娃逛好市多！媽拿冰塊「彎不下腰」 帥哥靠近暖翻萬人
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 13:07:36｜2021-04-20 13:26:21
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名人妻指出，某天在賣場採買完後，就揹著小嬰兒排隊等待使用製冰機，但當下就發現製冰機冰塊過少，認為自己彎不下腰挖冰塊，因此打算離開。但事後竟遇到一名男客人暖心幫忙，讓她瞬間被溫暖，不少網友一看也紛紛大讚「太帥了！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在高雄好市多採購完畢後，就走向製冰機準備拿取冰塊，但第一台製冰機已完全沒冰，第二台的冰則剩下不多，而當天她還得揹著小嬰兒排隊等待，「看著前面帥哥身子彎那麼下去才挖到冰塊，我正想著自己還背著小嬰兒應該彎不下去」。正當她準備離開時，沒想到前方的男子卻起身轉頭看她一眼，隨後拿著手上冰塊詢問原PO「一包夠嗎？」
對方的舉動瞬間溫暖了她，原PO也趕緊道謝，但更暖心的是，等到她接過那包冰塊後，對方又再度詢問「一包夠嗎？還是這包再給妳？」遇到這樣的善心人士，就讓她感動大讚「這帥哥又帥又暖，實在萬分感謝！當媽媽抱著、揹著、推著小孩，各種行動不便，很多時候都是被插隊的份，很少遇到好心人，真心謝謝這位先生」。
貼文一曝光，至今已有超過1.4萬人按讚，不少網友也紛紛讚嘆直言，「當媽媽就好想每天遇到帥哥」、「這位帥哥的父母把孩子教育的超棒的，非常有愛又溫暖！一定是個充滿福報的好家庭」、「不用看就覺得超帥」、「當媽媽帶著孩子出門遇上好心人真的都會超級感動」、「這種帥才是真的帥」、「明明手上拿的是冰塊，心卻暖暖的」。（編輯：陳雅雲）