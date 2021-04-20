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逛超市「拿獨享包」被酸單身！結帳無聲反制　情侶秒閉嘴

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 13:35:31｜2021-04-20 14:51:59

超商、超市▲（示意圖／取自《Pixabay》）
▲一名女網友分享自己去逛超市時隨手拿了包「獨享杯濃湯」，結果卻被後方屁孩情侶酸「一定是單身」。（示意圖非當事人／取自《Pixabay》）
超市因為極其方便，除了生鮮蔬果之外，還能滿足一般民眾所需的生活用品補給， 即便是一個人逛，也能買得很自在。近日，就有網友分享去全聯購物時，因為拿了「獨享包」的濃湯，結果被後方情侶狠酸「肯定單身」，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「現在的小孩都這麼白目嗎？剛剛下班去全聯買雞蛋，走去櫃檯經過康寶獨享包，順手拿了一盒，結果後面的屁孩情侶就說『欸你看！她拿獨享杯欸，一定是單身』接著女生就在那邊笑，我直接不客氣轉頭瞪他們，女的當場愣住」。

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▲一名女網友分享自己去逛超市時隨手拿了包「獨享杯濃湯」，結果卻被後方屁孩情侶酸「一定是單身」。（圖/爆怨2公社）
「後來不知道男生跟女生說什麼，女生就很大聲說『誰知道，她剛剛就轉過來瞪我啊』，當下我告訴我自己不要跟屁孩計較，然後結帳時還是忍不住轉頭直接怒視他們兩個，一句話都沒有講，結果兩個人都閉嘴不敢再講話」原PO心想「不是很會講？不就繼續講？祈禱你們兩個天長地久」。

貼文一出，網友紛紛回應「笑死，沒飆罵不錯了，那對情侶是覺得有另一半很值得驕傲？」、「買個獨享包也可以被路人嘴，誰敢逛超市」、「這對總有一天肯定分，到時候送他們一人一箱獨享杯」、「我有另一半也會買獨享杯啊，就懶得煮啊」、「無聲電爆大法，很讚」、「嘴砲跟幽默只有一線之隔，真令人討厭」。（編輯：張嘉哲）

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