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十塊麥克雞塊藏驚喜！男嗨「超大方」　麥當勞員工秒搖頭

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 13:51:09｜2021-04-20 13:52:37

麥克雞塊、麥當勞
▲有網友到麥當勞點了十塊麥克雞塊套餐，返家後一拆開外帶紙袋就驚喜直呼「店員就是大方！」（示意圖／翻攝PhotoAC）
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往消費。不過，就有一名網友指出，到麥當勞點了十塊麥克雞塊，沒想到返家後一拆開外帶紙袋就驚喜直呼「店員就是大方！」然而，就有麥當勞員工跳出來解釋「一定是累了」。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己到麥當勞點了十塊麥克雞塊套餐外帶享用，但當返家後一打開紙袋，發現裡頭附了4盒糖醋醬，讓他嗨翻直喊「買10塊雞塊餐給那麼多醬我還不沾爆嗎？妹子店員就是大方」。

▲原PO到麥當勞點了十塊麥克雞塊套餐，驚覺拿到了4盒糖醋醬。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO到麥當勞點了十塊麥克雞塊套餐，驚覺拿到了4盒糖醋醬。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，不少網友也紛紛留言「你要不要告白一波」、「好好！好多糖醋醬」、「糖醋醬！！！不知道外面有沒有在賣整罐的」、「不管薯條還雞塊，我都不沾醬的，放縱之虞將熱量降到最低」、「不沾醬也很好吃」；但有麥當勞員工現身解釋，「不，一定是店員累了，曾經遇過客人買15個糖醋醬，放到後來都有點忘了數到哪」、「這要是被值班經理看到肯定被念」。

有趣的是，不少網友根據原PO貼出的照片，眼尖發現番茄醬上頭的字為韓文，因此紛紛好奇口感是否有所差異？對此，原PO也在留言區解釋「感覺比較酸，不過問我不準我比較怕酸」。（編輯：陳雅雲）

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