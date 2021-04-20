地震比基尼妹找到了！本尊擁46萬人追蹤 火辣外送照曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-20 14:03:37｜2021-04-20 14:03:43
花蓮縣壽豐鄉（18）日晚間22時11分發生芮氏規模5.8的地震，結果22時14分又再發生芮氏規模6.2的地震，讓全台都有感，不少在地花蓮人都連忙跑出來外面避難。對此，就有網友分享自己地震當時在自家樓下社區，沒想到看到有女生只穿「比基尼」衝出來避難，隨後就有網友神出其女子身份，竟然是高人氣辣模，臉書有46萬粉絲追蹤。
一名網友在「爆廢1公社」貼文指出「地牛翻身，22時11分連續二強震地，剛好在社區樓下，原本以為地震只會震出地震魚，沒想到還震出一條穿比基尼的美人魚，請問該怎麼上前認識？在線等」，結果貼文一出，引爆不少網友討論「太神啦！哪個社區」、「朝聖一下，跪求社區」。
沒想到有眼尖的網友馬上認出該女子身份，表示為「Michelle雪兒」，是一名身材火辣的模特兒，目前臉書有46萬人追蹤，且IG也有13萬人追蹤，更讓人意外的是，雪兒的正職竟然是「foodpanda的外送員」，其社群平台除了經常分享生活照以外，也時常拍攝自己外出送餐的照片，姣好的身材搭上地震熱潮意外被捕捉到，再度掀起話題。
至於為何當時地震只穿比基尼跑出社區，據《三立新聞網》報導，雪兒表示，當時在家試穿廠商送來的比基尼，剛好遇到地震，由於家住大樓搖晃幅度大，嚇得她只穿拖鞋趕緊衝下樓，回到家後隔一段時間，才發現自己穿比基尼驚慌失措的模樣，被不認識的陌生人拍照上傳爆系社團，看了網友留言覺得很逗趣，就當作是有趣的經驗。（編輯：張嘉哲）