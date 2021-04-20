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清朝后妃收入如何？「常在」、「答應」是低收入戶

記者李春台/桃園報導

2021-04-20 14:36:30｜2021-04-20 14:38:17

大華中學獲獎學生
▲桃園大華中學3位國中同學以清朝宮廷后妃俸祿若穿越時空到現代，換算成新台幣後差距有多少？調查也在台師大舉辦的樹感盃競賽中，勇奪國中專題報導組金獎第一名。（圖／大華中學提供）
清朝宮廷劇看多了，難免讓人聯想起，如果當年後宮嬪妃俸祿換算成現在的年收入，這些皇帝的女人們，到底收入如何？桃園市大華中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人就把這個題目做成研究，以清朝宮廷后妃彼此間俸祿若穿越時空來到現在，彼此之間換算成現在新台幣到底差距有多少？經研究發現皇太后年收入高達681萬元仍屬最高薪族，但「常在」、「答應」則僅在15萬與9萬元台幣，堪稱低收入戶，這份調查也在台師大舉辦的樹感盃競賽中，勇奪國中專題報導組金獎第一名。

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大學中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人日前參加由台師大舉辦的「數感盃競賽」，3名學生將皇太后、皇后、妃子、嬪、貴人、常在、答應等后妃年俸祿，以2021年1月匯率換算成為現代薪資，再依據我國行政院主計總處薪資平台，分析後各階層后妃薪資水平，並依據桃園市社會局公告中低收入戶薪資收入表，以確定是否有后妃收入在現代屬於中低收入戶。

研究報告中指出，師生們查出其中皇太后年俸祿換成新台幣約681萬元，皇后約309萬元、皇貴妃247萬元、貴妃185萬元、妃子92萬元、嬪妃62萬元、貴人31萬元，另外，常在與答應則分別為15萬元與9萬元。

學生們發現，后妃的薪資貧富差距彼此落差非常大，其中貴人年薪約與現在勞工基本工資水準上下，貴人升到嬪妃的年薪落差則最大，幾乎是翻倍，薪資排序百分位數相差50％，另外常在與答應年俸祿等於現代低收入戶水平，研究報告讓我們得知，她們雖然身處皇宮，但生活實質上是貧戶。

將皇帝後宮后妃們的地位俸祿量化後比較，得知以前所謂的「打入冷宮」實際上就是「降職減薪」，難怪后妃們彼此處心積慮想往上爬，徵得皇帝青睞才有機會為自己身家俸祿翻倍，也難怪宮廷劇之間彼此明爭暗鬥，看得粉絲們好不過癮，原來是真有其事。

▲從大華中學學生研究發表的圖表中可以看出，當年在宮中的「常在」、「答應」等級的俸祿，在今天來看相當於低收入戶。（圖／大華中學提供）
▲從大華中學學生研究發表的圖表中可以看出，當年在宮中的「常在」、「答應」等級的俸祿，在今天來看相當於低收入戶。（圖／大華中學提供）
 

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