房市／不求業績　侯景祥主動幫客戶漆油漆

信義房屋
▲信義房屋南大店店長侯景祥電機系出身，與竹科消費者談話有共鳴。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-21 08:30:00

信義房屋南大店店長侯景祥入行15年，出社會第一份工作就選擇至信義房屋，大葉大學電機系畢業的他，在竹北、新竹市都曾經營，面對實事求是的園區客戶，他用實際的理科語言，拉近與客戶之間的距離。

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侯景祥表示，新竹的房市以科學園區的工程師為主要買盤，他摸索了多年，才悟出與客戶應對的心法，第一，把客戶當朋友，剛開始入行時，難免會認為客戶很難溝通，總認為「經營客戶就像打電動過關，征服了客戶，就能得到好成績」，但其實更應該站在他的立場協助，不以業績為優先考量。

第二，以理性數據說服，侯景祥表示，園區客實事求是、講求細節，因此若只跟他套好關係，只有人情是不夠的，像是他會準備EXCEL表，做好區域歷年房價，以數字去說服客戶為何這個物件值得這樣的價錢，以實際的數字去取代「本夢比」的說帖，更能打中人心。

第三，善用自己本科系的專業，侯景祥表示，因為自己大學是電機系畢業，過去所學，也能成為他與客戶的談資，例如有些客戶會很在意住家附近有電塔，這時，侯景祥就會運用自身專業說服「大哥，您有聽過電磁學嗎？」用電磁學的公式去推斷電塔電磁波距離住家多遠、對人體的影響性，用理科語言化解對客戶購屋的抗性。

只要付出，獲得客戶的信任後，就是「業績來追趕你」，侯景祥說，過去在竹北經營時，曾在台科大重劃區，一年成交10多間房屋，也曾獲得房仲業的榮耀「金仲獎」，但最讓他感到有成就感的還是跟客戶成為朋友，並多年深受信任。

侯景祥回想，過去曾有園區客戶在交屋前看見公設油漆脫落，要求他立刻回復否則就不交屋，因為園區客往往第一份工作就在無塵室中，對社會的運作不太理解，因此即使公設的油漆脫落非房仲的業務範圍，他還是盡力的去協調完成，事成之後客戶很滿意，之後換屋也都信任交由他全權處理，「先付出了，收穫才會跟著來」。

而在信義房屋服務的過程中，侯景祥也透過志工服務，讓自己的待人接物更加柔軟，他回想，3年前，跟隨區主管到竹東的療養院做志工服務，當時他難免疑惑「為什麼要去？」，但當他實際去幫助智能障礙者消毒家具、清潔環境後，他有了不一樣的體悟。

「每天在自己的生活圈，以為一切運作正常，卻沒發現很多人需要幫助」侯景祥表示，生活在都市，有時候難免冷漠，但透過志工服務，讓他的心更加的柔軟，也透過關心他人讓自己的情感更豐沛，與客戶的相處也更加融洽；現今他也延續過去做志工的經驗，改為捐款支持，持續回饋社會。

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