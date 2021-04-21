房市／彰化火車站前　近兩年交易夯

彰化市中正路一直以來就是全市發展較為成熟，機能相對完善的路段，根據內政部不動產實價登錄顯示，近兩年全市不動產交易約300~400筆，中正路就佔了超過三分之一，購屋需求旺盛，未來彰化火車站高架化後，將有效整合前後站商業活動以及房市交易等多項優勢，信義房屋除了原有的四間門市外，於四月新設彰化中正店，將提供最專業、最有溫度的不動產服務，滿足消費者需求。
財經中心/綜合報導
2021-04-21 12:30:00
信義房屋彰化中正店店長吳政彥表示，中正路是彰化火車站的主要幹道，傳統小吃、老店密度高，生活機能相當好，受自住需求支撐，彰化市超過三分之一的交易量集中在彰化火車站至國道1號彰化交流道之間區塊，主要以透天及別墅產品最受歡迎，除此之外，彰化多中小企業主，去年以來資金回流，可收租或自用的店面也逐漸受青睞，交易量有明顯提升。
以中正路來說，地坪20坪，屋齡20至30年間的中古透天，總價約落在1000萬初，買方接受度高，是在地二代首購族的最愛，另外中小企業主則是喜愛10年左右且價格介於1500~2000萬的別墅型產品，且因是在地客，對於物件有無裝潢、週邊有無廟宇等設施，都不會有太多顧慮。
吳政彥表示，中正路近民權市場可供採買，彰化市唯二的戲院均於此，又有彰安國中與平和國小優良校區，緊鄰彰化縣警局治安良好，可說食衣住行育樂皆完備，除了光復路郵局已動土將成為六層樓的複合式影城大樓外，未來彰化火車站高架化也將整合前後站的商業活動，更將帶動住宅需求。
信義房屋四月積極開設彰化中正店，成為彰化的第五家分店，藉由相互串連的社區服務，如聯合補紗窗、公園街道清潔，社區消毒等，整合五間分店的力量，提供當地客戶點線面的服務。吳政彥認為彰化房市還有很大的發展空間，展店就是希望能提供當地更大的服務動能，同時也歡迎有志人才加入信義房屋彰化地區發展的行列。