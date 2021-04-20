備戰端午！飯店掀粽子商戰　抹茶、鳳梨、芋頭都入粽

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了南部粽，福華還推出重量級的吉利八寶裹蒸粽，多達10種以上的食材，改良成奢華巨無霸肉粽，除了耗時10小時製成外，單顆重量就高達700克，豪華內餡可以供4到5人分享，引起不少饕客搶購。另外除了傳統肉粽外，外皮冰涼Q感的冰粽，也一直是飯店主打之一，今年福華推出抹茶香柚麻糬、莓果石榴、芒果百香豆沙麻糬，以及黑糖紅豆麻糬口味的冰粽，營造出專屬夏天的風味。
迎接端午節，台北萬豪酒店也加入粽子大戰，包括以整顆鳳梨製成超具話題性的「旺粽矚目」，以近來很夯的新鮮鳳梨作為端午粽容器，掏空後填入白蘭地酒釀桂圓、香濃椰漿、椰絲、流沙奶黃餡及鳳梨丁、紫米、長糯米等，鳳梨香交織椰香，濃濃熱帶風情，還有牛年限定的超美味和牛「犇牛粽」、以及富含創意以蓮藕包覆而成，清甜可口的「藕然粽」等。
晶華酒店也沒缺席，推出晶華冠軍鮑粽，主廚將香Q的糯米與滷肉汁及調味料拌炒均勻，包入整顆長6公分、重30公克的新鮮鮑魚、柔嫩的松阪豬肉、鹹香入味的肥美蝦乾等多種好料，還以「鮑粽」取諧音有「包中」的祥兆。
另外還有推出八寶芋泥粽，將大甲芋頭去皮切片，置入蒸籠至軟嫩飄香，再磨打成泥，均勻地拌入砂糖及椰漿，再依序包入紅棗、蓮藕子、葡萄乾、蜜紅豆、金華火腿等八寶餡料妝點，打造多層次豐富口感，芋香滿溢。
另外，天成飯店因應端午檔期，也推出「寧式東坡肉粽」與養生素食「紅藜北菇素粽」，還有匯聚海陸珍味的「紹興燒雞粽」、「干貝鮮味粽」、「北菇珍雞粽」，與承傳廣東風味的「XO醬粵式裹蒸粽」。
華泰王子大飯店也推出二款香粽，包含鹹粽「XO醬烏魚子粽」以招牌干貝櫻花蝦XO醬入餡，搭配頂級烏魚子，香氣悠長，用料實在；甜粽則是「桂圓紅豆沙粽」則將綿密的紅豆、長糯米、及帶有米酒香氣的桂圓完美結合，香甜不膩。
台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理主廚也親製創意粽，加入這場戰局，主廚將整隻豪野鴨功夫腿霸氣入粽，還有干貝、鮑魚、黑毛豬、天貝、松茸、黑虎掌菌等頂級食材，打造創意、台式傳統、素食等3種風味。