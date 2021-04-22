博柏利春季推出「露點裝」　網讚：真男人就要這樣穿！

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以將看似毫無關聯的元素結合在一起著稱的博柏利，透過圖形設計和非規格化的剪裁推出了今年「對比世界的探索」。

▲博柏利春季同一系列男裝。(圖/擷取自博柏利台灣官網)

其實，這樣的剪裁已不是首次出現在博柏利的官網上了，前陣子的「胸口窗戶」設計也讓外國網友眼睛一亮，大讚讓他們刷新三觀。