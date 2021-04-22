博柏利春季推出「露點裝」 網讚：真男人就要這樣穿！
根據The China Post報導，隨著春天的到來，全球的時尚品牌紛紛推出2021年春季商品，以迎接新的一年。
The China Post/綜合報導
2021-04-22 23:30:00
然而，2021春季最吸睛的肯定是博柏利藝術總監Riccardo Tisci的最新男裝T恤，這件胸口挖有兩個大洞的服裝剛好露出男模胸前兩點，引發網友熱議。
根據外媒報導，Riccardo Tisci這一季的設計概念在於打造出不平凡的浪漫，而主題也圍繞在鯊魚和美人魚間的戀情。
以將看似毫無關聯的元素結合在一起著稱的博柏利，透過圖形設計和非規格化的剪裁推出了今年「對比世界的探索」。
根據博柏利台灣官網所示，露點T恤雖然標價為稍貴的新台幣2萬1,900元，至今已全數售出。
網友也紛紛在社群媒體上表示這前衛的設計似乎代表「好男人不包二奶」，以雙關點出博柏利不平凡的剪裁。
有些人將其稱為「好男人制服」，也有人好奇的問道購買此上衣的人穿出門會不會時不時感到寒冷。
其實，這樣的剪裁已不是首次出現在博柏利的官網上了，前陣子的「胸口窗戶」設計也讓外國網友眼睛一亮，大讚讓他們刷新三觀。
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