爆廢1公社無預警遭「祖克伯」！管理員親曝原因：被誤判

擁有41萬8千名成員的臉書社團《爆廢1公社》今（20）日無預警消失，網友點入社團頁面後看到「目前無法提供此內容」相當錯愕。對此，《爆廢1公社》管理員「李艾莉」也利用自己的個人臉書發文解釋社團突然遭到臉書停用的背後真相，更無奈感嘆「上臉書都不知道要幹嘛了」。

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李艾莉稍早於個人臉書指出，此次《爆廢1公社》遭到Facebook停用後，臉書給出的理由是「因為版主批准違規貼文」，不過她也貼出社團管理紀錄澄清，該則違規貼文是由版主進行「刪除並封鎖」的處理，臉書卻誤判成「批准」，這才導致偌大社團一夕之間全數消失。

不僅如此，李艾莉也抱怨其實臉書這個問題已經存在很久了，常常都有版主明明是刪除卻還是出現了違規紀錄，而每次申訴後都還是石沉大海，也希望臉書的人員能看到這個消息，讓社團能夠恢復原狀，「不然上臉書都不知道要幹嘛了」。

事實上去年10月13日時，擁有百萬成員的《爆廢公社》（1社）就曾遭到臉書下架，管理員范果旺當時也曾讓全爆系社團停止所有活動三天，且無奈表示「實在不懂臉書的規則，文章內也沒有裸露色情、血腥暴力、侵權直播等，但無奈平台是臉書的，反正一切臉書說了算」；不料接替其功能的《爆廢1公社》卻也在今年4月20日無預警消失，管理員文末也無奈建議社友只能靜心等待社團的回歸。

▲擁有41萬成員的《爆廢1公社》無預警消失。（圖／翻攝《爆廢1公社》）

據悉，《爆料公社》於2014年11月成立，成立的宗旨為「不公不義事件讓大家知道」、「恐懼使人自律」。並在2017年8月1日時，由經濟部正式核准成立「爆料公社股份有限公司」，資本額新台幣300萬元，至今旗下擁有數個爆料公社專屬商標，分別為《爆廢》、《爆怨》、《爆笑》等。（編輯：楊智傑）